«Готов глотать жаб»: Вучич объяснил позицию по членству России в СПЧ
Вучич объяснил позицию Белграда по членству России в СПЧ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:41, 10 апреля 2022
Александр Вучич Фото: predsednik.rs
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ради процветания страны и её защиты он готов «глотать жаб». Так сербский лидер ещё раз прокомментировал голосование Белграда в ООН за приостановку участия России в Совете организации по правам человека, сообщает РИА Новости.
Вучич прежде уже заявлял, что голос Сербии в ООН стоит рассматривать сквозь призму того, что перед голосованием ей самой угрожали санкциями.
Хочу смотреть, как строятся фабрики, как живёт эта страна, в тоже время показать нашу мораль и показать, что не поворачиваемся спиной к друзьям в первой же трудной ситуации. Если думаете, что я должен участвовать в этом и радоваться санкциям в отношении Сербии, то я не могу, — сказал сербский лидер.
Он отдельно поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за слова, что страны со сбалансированной позицией по России подвергаются давлению.
Ранее стало известно, что китайское издание Global Times сообщило: президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, когда признался в голосовании Белграда за приостановку членства РФ в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций. Неизвестно, сколько ещё стран голосовали под давлением, заявили в издании.