«Готов глотать жаб»: Вучич объяснил позицию по членству России в СПЧ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ради процветания страны и её защиты он готов «глотать жаб». Так сербский лидер ещё раз прокомментировал голосование Белграда в ООН за приостановку участия России в Совете организации по правам человека, сообщает РИА Новости.

Вучич прежде уже заявлял, что голос Сербии в ООН стоит рассматривать сквозь призму того, что перед голосованием ей самой угрожали санкциями.

Хочу смотреть, как строятся фабрики, как живёт эта страна, в тоже время показать нашу мораль и показать, что не поворачиваемся спиной к друзьям в первой же трудной ситуации. Если думаете, что я должен участвовать в этом и радоваться санкциям в отношении Сербии, то я не могу, — сказал сербский лидер.

Он отдельно поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за слова, что страны со сбалансированной позицией по России подвергаются давлению.

Ранее стало известно, что китайское издание Global Times сообщило: президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, когда признался в голосовании Белграда за приостановку членства РФ в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций. Неизвестно, сколько ещё стран голосовали под давлением, заявили в издании.