Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В городе Очаков в Николаевской области слышны звуки взрывов, сообщает в воскресенье украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале. Позднее канал сообщил о взрывах в Херсонской области. О подробностях не сообщается.

Очаков. Сообщается о взрывах в городе. Оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщало, что артиллеристы ВС РФ обстреляли украинскую военную базу в Очакове. По данным агентства, на объекте находилось одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций Украины. В результате удара российские войска уничтожили 14 солдат противника, включая британских наемников. Также артиллеристы разрушили причальную и критическую инфраструктуру района. В Минобороны данную информацию не подтверждали.

Украинские СМИ ранее сообщили, что в городе Днепре прозвучали взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого в экстренных службах Херсонской области рассказали, что российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки. В результате удара артиллеристы ВС РФ ликвидировали восьмерых представителей украинской армии, а также вывели из строя три вражеских автомобиля. Вдобавок в районе поселка Надднепрянское была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN TPQ 36.