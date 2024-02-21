Соседи рассказали о жизни перебежчика Кузьминова в Испании Mundo: никто из испанских соседей не узнал перебежчика Кузьминова

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Летчик Максим Кузьминов

Бывший российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину, недолго прожил в испанском муниципалитете Вильяхойос перед смертью, пишет местное издание Mundo. Как рассказали соседи, он мог пробыть там всего несколько дней.

При этом отмечается, что в этом районе проживают много иностранцев, включая граждан России и Украины. Однако его никто не узнал: ни в православной церкви, ни в супермаркете, ни в ресторане возле гаража, где он был убит.

Ранее The New York Times писал, что два сотрудника испанской полиции подтвердили смерть летчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте. Тело пилота было опознано правоохранителями.

До этого факт смерти пилота подтвердил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Кузьминову предлагали остаться в стране уточнил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, на украинской территории летчика могли бы защитить.

Как заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, предателей нигде не любят. По его словам, жизнь мужчины была под угрозой в любом случае, однако, скорее всего, его «уничтожили сами украинцы», чтобы Кузьминов их не сдал.

В свою очередь директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «моральным трупом». Таковым он стал еще тогда, когда только планировал угон российского вертолета Ми-8, уточнил он.