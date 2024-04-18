Разведка Украины пригрозила наслать на Россию еще больше беспилотников ГУР Украины хочет организовать новые вылазки РДК и атаки БПЛА на Россию

Фото: МО РФ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России новыми вылазками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, также планируется увеличить число атак дронов. Он уточнил, что ведомство разработало план, главная цель которого — сокращение потенциала России, передает The Washington Post.

Мы предложили план, направленный на сокращение потенциала России. Это охватывает множество аспектов, — подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать территорию России с помощью малоразмерного воздушного шара. Дежурные средства ПВО сбили аппарат утром 16 апреля над Курской областью.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что ВСУ из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны, однако такие беспилотники не могут заменить артиллерию, а Запад помогать Киеву не спешит. О «снарядном голоде» у украинских военнослужащих также говорил французский полковник в отставке Пер де Йонг. Он предположил, что ВСУ израсходуют оставшиеся запасы боеприпасов к середине февраля.