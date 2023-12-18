«Падение боевого духа»: чем страшна зима для ВСУ, в чем преимущество ВС РФ Военный историк Кнутов: у Украины нет специалистов для создания защитной линии

Фото: МО Украины

Украина начала строить на своей границе собственный аналог «линии Суровикина», включая знаменитые «зубы дракона». О начале работ сообщил в четверг генерал ВСУ Сергей Наев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично объявил о переходе армии страны к обороне по всей линии от Польши до Донбасса и о начале новой, зимней стадии боевых действий. Помогут ли ВСУ морозы и снег сдержать натиск ВС РФ, разбирался NEWS.ru.

Какой будет зимняя кампания на Украине

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на севере Черниговской области началось оборудование первой и второй полос обороны, так как регион граничит с Россией и Белоруссией. Украинские военные строители устанавливают заграждения, известные как «зубы дракона», роют траншеи с бетонными колпаками и противотанковые рвы.

О том, что ВСУ намерены уйти в оборону, Владимир Зеленский заявлял в начале декабря. В интервью Associated Press он анонсировал новую фазу конфликта, объявив, что защитная линия протянется от Донбасса до Западной Украины, планируется укрепить соседние с Россией и Белоруссией регионы.

Занять оборону ВСУ заочно рекомендовали и американские генералы, и топ-чиновники США, их мнение приводила The New York Times. Они призвали Киев отказаться от мечты вернуть все 20% утраченной территории, а вместо этого сосредоточиться на укреплении позиций, развитии военной промышленности и «символических» ударах по территории России, особенно по Крыму.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

В среду Зеленский повторил, что ВСУ переходят в оборону, однако сделать это, по словам президента, их вынуждает не кризис на поле боя, а зима. «Ситуация на фронте не кризисная. Зимой все операции замедляются», — пояснил он, добавив, что теперь важно не наступать, а напротив, сдержать россиян.

К аналогичным выводам приходят и обозреватели The Wall Street Journal. По их оценке, из-за внутриштатовских споров о поставках вооружений упущено время, а Киев загнал себя в невыгодное положение. Украинские официальные лица признают, что длительный конфликт, скорее всего, будет успешным для России, которая перестроила свою экономику на нужны СВО, заявляет издание.

Для Украины не все еще потеряно, рассказал NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, есть сферы, в которых ВСУ сохраняют преимущество.

«Киев пытается найти выход из тупика. При этом ВСУ напрямую зависят от НАТО: в значительной степени подготовка личного состава происходит на территории западных стран. США предоставляют ВСУ всю инфраструктуру связи. Украинские военные обеспечены устойчивой и качественной связью благодаря системе Starlink, аналогов которой у России нет и которые пока трудно подавлять имеющимися у Москвы средствами РЭБ», — пояснил он.

Кроме того, по мнению Кашина, украинская армия обладает намного более качественными тактическими средствами связи.

«Важным преимуществом остается космическое превосходство США, наличие мощнейшей группировки разведывательных спутников и применение современных средств автоматизированной обработки информации», — обратил внимание эксперт.

Фото: МО Украины

В чем преимущество России перед ВСУ

Пока Киев планирует наладить производство собственного оружия, российский ВПК работает на полную мощность, заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мы обеспечиваем себя всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности вооруженных сил», — подчеркивал он.

За рубежом полагают, что немалый вклад в обеспечение российских войск вносят партнеры. В интервью газете Welt am Sonntag глава комитета немецкого парламента по европейским делам Антон Хофрайтер обращал внимание на увеличившуюся интенсивность производства оружия в РФ. По его утверждению, при поддержке Китая «военная экономика России с начала года работает очень активно», обеспечивая войскам преимущество.

В беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обращал внимание на банальную истину: зимой все солдаты мерзнут одинаково. Однако, по его словам, пока Украина ждала снабжения от НАТО, Россия подготовила своих военных к наступлению морозов — у них есть как необходимое обмундирование, так и техника, пригодная для работы в холодное время года. «ВСУ придется теперь повозиться с западной техникой. У нее расчет сделан на другой климат. А у нас другие параметры, характеристики», — подчеркивал он.

Фото: МО РФ

Какой будет линия обороны ВСУ

Планы Украины построить протяженную оборонительную линию предусматривают возведение некоего аналога российской «линии Суровикина», предположил ранее в беседе с NEWS.ru военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Это значит, что ВСУ сосредоточатся на создании эшелонированной обороны, которая должна включать в себя сразу несколько рубежей.

Однако ресурсов у Киева на полноценное создание такой линии явно не хватает, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что подобный проект потребует огромных затрат — финансовых, технических и человеческих.

«Ни того, ни другого, ни третьего у Украины нет. Даже если ей выделят на это деньги страны НАТО, нужны специалисты, которые будут этим заниматься», — заметил эксперт.

Более того, не на руку ВСУ и погодные условия, которые сложились в зоне боевых действий, отмечает Кнутов. Несмотря на то что наступила календарная зима, почва для манипуляций, которые планируют генералы ВСУ, недостаточно промерзла.

«В целом ряде областей Украины еще настоящая зима не наступила, идет сезон дождей, грунт влажный. Поэтому придется ждать более холодного времени», — предсказывает он.

Наконец, возведение оборонительных рубежей будет проходить под пристальным вниманием российских войск.

«Стройка будет подвергаться ударам авиации и других средств поражения. Даже если теоретически допустить, что за 4–6 месяцев удастся построить оборону на отдельных участках, это не значит, что линия будет достаточно прочной и неприступной», — считает Юрий Кнутов.

Каковы перспективы ВСУ на зимнем поле боя

Несколько иной позиции придерживается депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай. В беседе с NEWS.ru он отметил, что основная проблема украинских войск кроется не столько в недостатке ресурсов, сколько в падении боевого духа. Парламентарий отмечает, что нехватка боеприпасов и бронетехники у ВСУ начинает ощущаться, но пока еще в слабой степени.

«Просели у противника и человеческие ресурсы — львиную долю сил забрал „контрнаступ“, который не принес Киеву желаемых результатов. И это не могло не сказаться на настроении военных прежде всего тех подразделений, которые находятся на фронте», — уверен Бородай.

То, что сейчас происходит в киевских коридорах власти, глава СДД сравнивает с борьбой бульдогов, которая в любом случае не идет на пользу боеспособности ВСУ. Напротив, у России, напоминает Бородай, есть колоссальное преимущество — политическая стабильность, которая позволяет ей эффективно противостоять очень сильному противнику в лице западных стран.

Фото: МО Украины

Как ссора Зеленского и Залужного сказывается на ВСУ

Конфликт Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным также ослабляет Киев изнутри. «Украинская правда» со ссылкой на источники в начале декабря предрекала отставку главнокомандующего. По ее версии, катализатором конфликта Залужного и Зеленского стал недавний визит на Украину главы Пентагона Ллойда Остина.

Однако на этой неделе, похоже, в Киеве передумали увольнять главкома. Министр обороны Рустем Умеров 12 декабря опроверг слухи по этому поводу, сообщив, что «такой вопрос не стоит». «Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?» — сказал министр.

Юрий Кнутов считает, что Зеленский и рад бы уволить Залужного и тем самым прекратить внутренний конфликт. Однако заменить его пока некем — ни один украинский генерал не проявил себя достаточно ярко, чтобы стать очевидным претендентом на высокий пост.

«Подобного рода противостояние передается в войска и снижает моральный дух и эффективность боевых действий», — уверен Кнутов.

Последние события в зоне СВО: все ли потеряно для ВСУ

Между тем с линии соприкосновения приходят сообщения об успехах российских войск. Американский Институт изучения войны утверждает, что подразделения ВС РФ продвигаются в окрестностях Авдеевки. А в Марьинке, по данным военного эксперта Бориса Рожина, осталось отбить небольшой участок на северо-западной окраине города.

В Киеве тем временем выражают тревогу из-за снижения объемов зарубежной военной помощи. Данная тема была одной из ключевых в интервью Зеленского AP: глава Украины признался, что обеспокоен тем, что фокус внимания Запада постепенно смещается с Украины на Ближний Восток. В четверг конгрессмены США ушли на каникулы, так и не согласовав помощь Киеву. Это означает, что новых финансов для страны не будет до начала января.

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