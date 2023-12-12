В Минобороны Украины ответили на вопрос об отставке Залужного Министр обороны Украины Умеров опроверг отставку главкома ВСУ Залужного

Фото: NATO

Валерий Залужный

В Минобороны Украины нет планов отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, заявил в эфире 24-го канала глава ведомства Рустем Умеров, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, подобные разговоры раскачивают ситуацию со всех сторон.

Я всегда спрашивал Валерия Федоровича [Залужного], если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем назначить. Как вы знаете, мы можем делать ротацию или переводить на отдельную должность, — отметил он.

До этого в украинских СМИ появилась информация, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с западными партнерами может перевести вопрос его отставки из гипотетической в практическую плоскость. Источники СМИ в офисе президента страны Владимира Зеленского сообщают, что при этом генерала не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая ранее заявила, что Залужный должен уйти в отставку, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.