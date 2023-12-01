Военкор объяснил, при каких условиях СВО затянется на долгие годы Коц: продолжительность СВО будет зависеть от поставленных армии задач

Фото: МО РФ

Вопрос завершения спецоперации ВС России зависит от того, чем именно должна завершиться СВО, рассказал NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. По его словам, в том случае если Россия остановится только на освобождении Донбасса, то есть какая-то призрачная вероятность того, что в следующем году военные действия завершатся. Если же армии поставят задачу занять всю территорию Украины, спецоперация затянется на многие годы, уверен журналист.

Если нам надо брать Киев, то, конечно, никаких перспектив закончить СВО в следующем году у нас нет. А если нам надо брать всю Украину, то это вообще на долгие годы. Поэтому сначала надо определить, что нам нужно, и только потом называть сроки, — заявил Коц.

При этом военкор отметил, что ротация может отрицательно сказаться на ходе СВО для российской армии. По его словам, в таком случае с фронта уйдут подготовленные бойцы, которые знают, что такое воевать, и умеют это делать.

Это скажется на фронте, но многое еще зависит от того, в каком виде будут ресурсы Украины. Если все будет как сейчас, то ничего хорошего ВСУ ожидать не стоит. Но если после Нового года западные страны все-таки примут решение о новых поставках, то, конечно, они смогут овладеть каким-то преимуществом, — отметил военный корреспондент.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что цели специальной военной операции России не изменились. По его словам, нужно полностью освободить все регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, что и является основной и ближайшей задачей СВО. Парламентарий отметил, что стоит определить конкретные задачи и возложить ответственность на командиров и командующих за их выполнение. Кроме того, необходима воинская дисциплина личного состава.