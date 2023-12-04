Залужный пожаловался Остину на Зеленского «Украинская правда»: Залужный пожаловался Остину на то, что Зеленский ему мешает

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался министру обороны США Ллойду Остину на вмешательство президента Украины Владимира Зеленского в его работу, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что такие действия генерала не способствуют доверию.

Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис президента Украины не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал, — говорится в сообщении.

Ранее военкор Евгений Поддубный написал, что на Украине началась новая фаза борьбы за власть. По его словам, противоречия между Зеленским и Залужным являются иллюстрацией противостояния разных группировок западных кураторов. Военкор выразил надежду, что пертурбации в Киеве не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, политическая «возня» на Украине не может отразиться на решении задач СВО.

Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия готовит на Украине операцию Майдан-3 с целью сместить его с поста президента. По его словам, Москва планирует реализовать эти планы до конца 2023 года.

Военкор Александр Коц высказал мнение, что Зеленский не собирается добровольно отказываться от власти. Так он прокомментировал заявление Верховной рады о невозможности проведения президентских и парламентских выборов в стране до отмены военного положения.