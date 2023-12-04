Коц рассказал, как будет выглядеть оборона ВСУ Коц — для NEWS.ru: ВСУ скопируют линию Суровикина и займутся минированием

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины по примеру «линии Суровикина» будут минировать свои передовые позиции и укреплять уже существующие для того, чтобы обороняться, заявил NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что теперь у солдат ВСУ будет разграничение обязанностей — переднюю линию будут обустраивать военные строители, вторую и третью — гражданские строители. По его словам, на данный момент таких оборонительных линий у Киева пока нет.

"Линия Суровикина" — многослойная, эшелонированная оборона в несколько линий: это и бетонные укрепления, «зубы дракона», и противотанковые рвы, но главное — это сплошное минирование. Все-таки противник не смог преодолеть эту линию с «зубами дракона» и с противотанковыми рвами, потому что до этого ему нужно было пройти минные поля, которые постоянно обновлялись. Они пытались разминировать, но и дистанционное минирование шло, и вручную мы снова обновляли эти минные поля. Думаю, что ВСУ перейдут к той же тактике. Будут в первую очередь минировать свои передовые позиции, ну и, конечно, укреплять то, что уже есть. Это будут такие полноценные линии обороны, которых сейчас нет и которые позволяют теоретически после прорыва основной линии обороны выходить на оперативный простор, — сказал Коц.

Военкор при этом допустил продвижение российской армии на направлении Донецкой Народной Республики за эту зимнюю кампанию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ переходит в оборону. По словам главы государства, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства. Зеленский подчеркнул, что он неудовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».