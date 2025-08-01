«Отвращение и бессилие»: польский историк обвинил власти в лицемерии Профессор Трайдос: Польша своей агрессивной риторикой лишь провоцирует Россию

Польша своей агрессивной риторикой в адрес РФ сама приближает момент, когда Москва скажет «хватит», пишет профессор Института истории Польской академии наук Миколай Трайдос в публикации для газеты Myśl Polska. Так он прокомментировал негативные высказывания польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о России. По мнению историка, заявления главы МИД Польши не только безосновательны, но и демонстрируют двойные стандарты властей.

Человека, занимающего серьезную должность, подобный жаргон компрометирует, — написал он.

При этом он обратил внимание, что польские власти игнорируют проявления империализма, например, со стороны США или Израиля, поддерживая их действия. Особое возмущение профессора вызвало то, что Сикорский, обвиняя Россию, стоял рядом с украинским коллегой, чья страна, по мнению Трайдоса, полуофициально культивирует идеологию бандеровцев, «адепты которой ответственны за геноцид 200 тысяч поляков».

Я ощущаю отвращение и бессилие. <...> Пренебрежение базовыми польскими интересами людьми, вершащими наши судьбы, для меня оскорбительно. <...> Безумная в своей свирепости «партия войны», находящаяся на содержании у западных кураторов, своими оскорбительными и провокационными лозунгами <...> приближает нас к тому моменту, когда Россия скажет «хватит», — резюмировал профессор.

Ранее Сикорский заявил, что Россия опережает страны Европейского союза в развитии военных БПЛА. По его словам, российское производство стало более продвинутым благодаря соперничеству с Украиной.