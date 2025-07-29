«Орешник» всех рассудит: у Лондона ядерные бомбы — РФ нашла способ ответить

США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие в Великобритании. По информации СМИ, в рамках новой линии президента США Дональда Трампа по силовому давлению на РФ в Соединенное Королевство были доставлены до 20 современных высокоточных тактических авиабомб B61-12 с изменяемой мощностью заряда. Чем это угрожает России, каким будет ее ответ — в материале NEWS.ru.

Какое оружие американцы разместили в Великобритании

О переброске ядерного оружия из США в Великобританию сообщило Bloomberg со ссылкой на американских военных экспертов. По данным агентства, самолет ВВС США вылетел из базы в Нью-Мексико и приземлился на британской авиабазе Лейкенхит, не выключив транспондер. Это свидетельствует об открытой и демонстративной акции американцев.

По данным британских СМИ, на борту самолета находились авиабомбы B61-12 — самое современное тактическое ядерное оружие США.

«Это корректируемые высокоточные бомбы с регулируемой мощностью, которые можно запускать с дальней дистанции», — рассказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Их мощность регулируется от 0,3 до 50 килотонн, радиус тяжелого ядерного заражения составляет от 1,5 до 9 кв. километров, добавил он.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress Фото: Msgt. Joey Swafford/Us Air/Global Look Press

Каким регионам РФ угрожает американское ядерное оружие

Размещение авиабомб B61-12 в Великобритании говорит о том, что США рассматривают разные сценарии их использования, в том числе практического применения, сказал Козюлин. По его словам, во всем мире применение ядерного оружия — табуированная тема.

Политолог Юрий Шевцов подчеркнул, что размещение в Европе высокоточных бомб, которые трудно сбить, — демонстративная угроза Калининградской области и шире — северо-западу РФ.

«Доставка американских ядерных бомб произошла одновременно с угрозами США атаковать область и с заявлением Трампа с территории Великобритании о том, что он дает не 50, а 10–12 дней российскому президенту Владимиру Путину на мирные договоренности с Украиной», — сказал Шевцов NEWS.ru.

В середине июля командующий армией США в Европе и Африке, а также сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что Альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области.

«Если вы посмотрите на Калининградскую область, она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения маневра и доступа) с земли <…> быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали», — заявил военачальник, выступая на конференции в ФРГ.

Истребитель F-35 сбрасывает бомбу B61-12 Фото: lanl.gov

Что грозит Великобритании в случае нападения на Россию

Почти два десятилетия в Великобритании не было ядерных боеприпасов, кроме снарядов, размещенных на подводных лодках, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Это послание Вашингтона и Лондона России: мы перебрасываем ядерное оружие и сокращаем подлетное время до российских границ. Это игра в ядерные карты, кто кого переиграет», — сказал Матвийчук.

По его словам, Россия провела ядерные учения, перекинула заряды в Белоруссию, а также развернула ядерный потенциал в Калининграде.

«Идет наращивание сил ядерного сдерживания. Ядерные державы начинают играть мускулами», — сказал эксперт. При этом он выразил уверенность, что речь идет не о военной, а политической эскалации, чтобы оказать давление на Россию по украинскому вопросу.

По мнению Козюлина, размещение ракет «Орешник» в Белоруссии в ответ на переброску оружия США в Великобританию было бы избыточным шагом.

«России и так есть чем ответить», — отметил он.

Великобритания в случае дальнейшей эскалации рискует повторить судьбу Атлантиды, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«В случае ответа РФ Великобритании не будет. Возможно, она превратится в Атлантиду, от нее почти ничего не останется. Это обыкновенная демонстрация силы со стороны США. Не зря Трамп говорил, что будет усиливать позиции на европейском театре военных действий. Но он забывает, что, если эскалация будет нарастать, земной шар исчезнет благодаря его действиям. Поумерил бы он воинственный пыл. Ему нужно хотя бы на старости лет насладиться теми благами, которые он заработал, а то ничего не будет — один радиоактивный пепел», — сказал Колесник.

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