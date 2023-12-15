Орбан против Украины: чем известен премьер Венгрии и поддерживает ли он РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал транш в 50 млрд евро помощи Киеву в ходе саммита глав Евросоюза в Брюсселе. Он также демонстративно покинул зал заседания, когда там принималось решение о запуске переговоров по вступлению Украины в ЕС. Почему Орбан идет наперекор другим европейским политикам, поддерживает ли Россию или просто отстаивает интересы Венгрии — в материале NEWS.ru.

Почему Орбан против помощи Украине и ее членства в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему ушел из зала заседаний, когда на встрече в верхах обсуждалось вступление Украины в Евросоюз.

«Я провел 8 часов, пытаясь убедить их не делать этого. Украина не готова быть членом ЕС. Но убедить их не удалось. Одним из их аргументов было то, что их 26, а я один. Решающим для нас было то, что Венгрия при этом ничего не теряет, учитывая, что окончательное слово по членству Украины должно быть отдано национальным парламентам», — подчеркнул Орбан.

Премьер считает, что венгерский парламент отклонит идею вступления Украины в союз европейских государств. «Пока оно не дошло до парламента, Венгрия сможет заблокировать прием Украины в ЕС еще 75 раз. Я не хотел, чтобы Венгрия чувствовало вину за это плохое решение, я сказал, что не хочу в нем участвовать. И поэтому я вышел из комнаты», — добавил Орбан.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Виктор Орбан

Еще до саммита Орбан осудил идею переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и заявил, что у Будапешта нет желания принимать в этом участие.

Премьер Венгрии также высказался против долгосрочной программы помощи Киеву в 50 млрд евро. Орбан заявил, что отказывается поддерживать выделение средств Украине из бюджета Евросоюза. По его словам, у организации «нет денег», поэтому Будапешт намерен блокировать любую финансовую поддержку.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому тоже не удалось убедить Орбана в обратном во время их встречи 10 декабря.

За день до саммита Европейская комиссия разморозила часть недоплаченных ранее Венгрии денег — 10,2 млрд евро, но и этот шаг никак не повлиял на позицию премьера по Украине. Формально это решение обусловлено тем, что Будапешт принял меры по усилению независимости судебной ветви власти, так как этого требовал от него Брюссель. ЕС обещает разморозить еще около 20 млрд евро, когда Орбан проведет полноценную судебную реформу.

Чем известен Орбан

Виктор Орбан начал заниматься политикой еще во времена, когда Венгрия входила в социалистический лагерь: в школе он занимал пост секретаря комсомольской организации. Это не помешало ему в 1988 году учредить либеральную партию «Фидес» и выступить против политики СССР и просоветского правительства в Будапеште. Орбан продолжил заниматься политикой и после падения социалистического режима в Венгрии.

В 1998–2002 годы, после победы его партии на парламентских выборах, он занимал пост премьер-министра. Именно в то время Венгрию приняли в НАТО. После поражения на выборах в 2002-м политик вплоть до 2010-го находился в оппозиции. В то время Орбан активно выступал за расширение ЕС и НАТО. В 2008 году после саммита Альянса в Бухаресте, накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии, Орбан раскритиковал решение союзников не принимать сразу в Североатлантический альянс Украину и Грузию.

Однако после 2010-го, когда Орбан вновь стал премьер-министром, его взгляды изменились. В частности, по его словам, на них повлиял украинский закон «Об образовании», принятый в 2017 году, согласно которому все школы Украины должны перейти на обучение на украинском языке. Орбан же отстаивал права венгерского меньшинства, живущего в Закарпатье. Еще в 2014-м он призывал Киев предоставить его соотечественникам автономию.

Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Pres Виктор Орбан, 2011 год

По вопросу прав меньшинств позиция венгерского лидера до сих пор остается неизменной. В среду Орбан заявил, что не возлагает надежды на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств. Премьер настаивает на возвращении именно тех прав, которые были у закарпатских венгров до появления спорных правил 2015 года.

«Мы говорим, что в 2015-м у венгров забрали закон. Верните, а не создавайте новый. Тот, который был раньше, мы знаем текст, его слова, знаем, как он исполнялся, как он действует. Мы хотим получить назад его, ни больше, ни меньше. Отдайте то, что забрали, а это не то», — возмущался премьер.

Выступает ли Орбан за Россию

Орбан — не пророссийский политик, а провенгерский, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря. По его словам, такие люди, как премьер Венгрии, защищают интересы своей страны. Остальные же лидеры в Евросоюзе слишком зависят от «старшего брата» в лице США, указал глава государства.

Орбан не выступает за Россию, так как 24 февраля 2022 года был против проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Кроме того, Будапешт одобрял все санкции, которые после этого вводил Евросоюз, в том числе запрет для российских банков использовать систему переводов SWIFT.

Орбан также поддерживал запрет на российские полеты в европейском воздушном пространстве и идею поставок Киеву оружия. Венгрия также открыла свою восточную границу для украинских беженцев и разрешила размещать войска НАТО на своей территории.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Pres

За что борется Орбан

По словам Орбана, ради поддержки Киева он не хочет жертвовать национальными интересами. Так, госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил 5 августа, что их страна не сможет отказаться от потребления российского газа. По его данным, 85% годового потребления голубого топлива по-прежнему обеспечивает Россия, несмотря на то что Будапешт и начал диверсифицировать поставки.

Кроме того, 30 августа Орбан заявил в интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону, что Будапешт будет рассматривать в качестве повода для войны любые посягательства на маршруты поставок российского газа. По словам премьера, если произойдет атака вроде теракта на «Северных потоках», меры будут приняты незамедлительно. Он уточнил, что речь шла не о России.

«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — предупредил глава правительства.

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