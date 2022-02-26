Премьер Венгрии заявил о поддержке санкций против России

Венгрия поддерживает санкции Евросоюза в отношении России и не станет их блокировать. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters. Он также высказался в поддержку усилий по достижению мира на Украине.

Венгрия ясно дала понять, что мы поддерживаем все санкции, поэтому мы не будем ничего блокировать, мы принимаем и поддерживаем то, о чем премьер-министры Евросоюза могут договориться, — сказал Орбан.

ЕС 25 февраля принял очередной пакет санкций, которые касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года, ограничивают экспорт товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны и безопасности, авиационной и космической отраслей. Запрещено также предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в РФ. Под ограничения попали более 60 российских предприятий и целый ряд банков.

Кроме того, сообщество ввело персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других членов Совбеза РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрия Песков назвал санкции серьёзными, но прогнозируемыми. Он заявил, что России готовилась к ним заблаговременно и сейчас принимаются меры, направленные на минимизацию ущерба от этих санкций и для обеспечения бесперебойной работы всех отраслей отечественной экономики.