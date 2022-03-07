Венгрия разрешила размещение войск НАТО на своей территории

Указ, который разрешает размещение войск НАТО, подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Согласно ему, силы Альянса будут находиться на западе страны, сообщило агентство Reuters .

Согласно его сведениям, власти Венгрии разрешают размещение войск Североатлантического альянса на территории своей страны, в её западной части. Кроме того, согласно этому документу, через венгерскую территорию могут осуществляться и поставки оружия в другие государства — члены НАТО.

При этом ранее руководство страны запретило поставки оружия на Украину с территории Венгрии. Указ об этом был издан после заседания Оперативного штаба нацбезопасности, заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее стало известно, что дополнительные радары противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) планируют разместить в Литве США. Также они намерены дислоцировать там системы ПВО малой дальности и самоходные артиллерийские установки. Об этом во время визита в Литву сообщил командующий пятым корпусом армии США генерал Джон Колашески.