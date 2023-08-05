В Венгрии признали, что не могут отказаться от российского газа Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: страна не может отказаться от газа из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Венгрия не может полностью отказаться от российского газа, сообщил госсекретарь МИД страны Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его мнению, 85% годового потребления газа в Венгрии обеспечивает Россия, несмотря на то, что страна начала диверсифицировать поставки.

85% годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Это количество невозможно восполнить в разумные сроки, — написал Менцер.

Политик отметил, что Венгрия добилась диверсификации поставок газа, в отличие от предыдущих правительств. Он добавил, что у страны есть договоренности с Азербайджаном, также планируется рассмотреть вопрос поставок голубого топлива из Катара и Турции.

Ранее стало известно, что Германия испытывает экономический спад после отказа от российского газа. Отмечается, что это негативно влияет на химическую промышленность ФРГ, которая является драйвером ее экономики. Несмотря на то что Германия смогла закупить природный газ из Катара и Норвегии, цены на этот ресурс постоянно растут. Такая ситуация с ценами стала причиной переноса химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности за границу, отмечают эксперты.