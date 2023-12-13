Евросоюз разморозит для Венгрии €10 млрд Еврокомиссия согласилась выделить Венгрии €10 млрд из бюджета ЕС

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Евросоюз разблокирует для Венгрии ранее замороженные €10 млрд, сообщило AFP. В Еврокомиссии подтвердили данную информацию.

ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере десяти миллиардов евро, — говорится в сообщении агентства.

В свою очередь в Еврокомиссии уточнили, что Венгрия «приняла меры» и теперь может приступать к запросу компенсации в размере €10,2 млрд. Накануне в ЕК сообщили о получении из Будапешта пояснения по претензиям относительно вопросов верховенства права в республике. Данный спорный момент ранее не позволял выделить Венгрии указанную сумму из бюджета Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт выразил готовность снять свое вето на предоставление финансовой помощи ЕС Украине в обмен на доступ к средствам из европейских фондов. При этом он подчеркнул, что членство Украины в блоке остается «красной линией».

В настоящее время Венгрия препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой помощи Украине. Она также выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите ЕС 14–15 декабря.

До этого президент Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Евросоюз допустил ошибку, пообещав начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. По его словам, до присоединения Украины к Союзу еще пройдет бесчисленное количество лет.