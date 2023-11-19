Орбан: Украина находится на расстоянии световых лет от вступления в ЕС

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Виктор Орбан

Евросоюз допустил ошибку, пообещав начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит Associated Press, до присоединения Украины к ЕС еще пройдет бесчисленное количество лет.

Наша задача будет заключаться в том, чтобы исправить ошибочное обещание начать переговоры с Украиной [о вступлении в ЕС], поскольку Украина находится на расстоянии световых лет от Евросоюза, — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии добавил, что одним из главных приоритетов в работе его правительства в ближайшие месяцы станет препятствование членству Украины в Евросоюзе. В конце октября Орбан также пригрозил заблокировать выделение Киеву дополнительных денег из бюджета ЕС. Политик заявил, что Будапешт не намерен давать Украине больше денег, пока не увидит внятного обоснования этой меры.

Ранее издание Magyar Hírlap сообщило, что политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении венгерского меньшинства в стране может помешать вступлению в Евросоюз. По оценке журналистов газеты, законы, принимаемые Зеленским, говорят о его ненависти к венграм. В публикации отмечалось, что власти Украины планируют разрешить разговоры на венгерском языке в школах Закарпатья только с пяти вечера.