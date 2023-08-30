Будапешт будет рассматривать в качестве повода для войны любые посягательства на маршруты поставок российского газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, если произойдет атака, вроде теракта на «Северных потоках», меры будут приняты незамедлительно.

Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем, — предупредил глава венгерского правительства.