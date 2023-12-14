«Не пророссийский, а пронациональный»: Путин об Орбане Путин назвал Орбана пронациональным политиком

Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023» с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является не пророссийским политиком, а пронациональным, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, такие люди, как Орбан, защищают интересы своей страны. Остальные же слишком зависят от «старшего брата» в лице США, указал глава государства. Трансляцию выступления президента ведет Первый канал.

Виктор Орбан в Венгрии. Он не пророссийский политик, он пронациональный. Он защищает свои интересы. Таких нет больше, их просто нет. Связано это с большой зависимостью от старшего брата — США, — объяснил Путин.

Президент добавил, что, несмотря на все, Россия готова выстраивать отношения с Вашингтоном. По его словам, Москва убеждена, что США являются важной и нужной для мира страной, которая мешает сама себе абсолютно имперской политикой.

В ходе прямой линии президент также заявил, что основными для него вопросами являются укрепление суверенитета, безопасности, обороноспособности, обеспечение прав граждан страны, суверенитет в сфере экономики и технологический суверенитет. В 2023 году прямая линия с гражданами и большая пресс-конференция с представителями СМИ проходят в совмещенном формате в Москве, в Гостином Дворе.