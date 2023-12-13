Холдинг спонсоров ВСУ передан Росимуществу: сколько еще в РФ таких компаний

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Холдинг военно-промышленного комплекса, которым управляли спонсоры Вооруженных сил Украины, передали Росимуществу. Группа компаний тесно работала с российским оборонным сектором и производила для него оборудование, пока ее владельцы финансировали украинскую армию. Что известно о холдинге, на какой продукции он специализируется и планируют ли российские власти дальше искать таких бизнесменов в оборонной сфере, разбирался NEWS.ru.

Что произошло

12 декабря Волжский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу группу предприятий Уральского завода авто-текстильных изделий (УралАТИ) и его дочерних компаний, владельцами которого оказались выходцы с Украины и члены экстремистской группы. Они не только выступали против специальной военной операции (СВО), но и спонсировали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев постановил, что все предприятия холдинга имеют особую значимость для оборонного сектора России и поэтому не быть в собственности у лиц, принимающих антироссийские действия.

«[Контроль экстремистов над предприятиями] создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам», — отмечается в судебных документах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Производство

Кто управлял холдингом

Во главе холдинга УралАТИ стоял бывший министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко. Активы, которые располагались в России, он передал своей сестре Елизавете Андреевой.

В августе 2022 года, чтобы скрыть родственную связь с бизнесменом, она получила российское гражданство и полностью сменила фамилию, имя и отчество с Марии Алексеевны Ефименко на Елизавету Николаевну Андрееву. Сразу после получения паспорта сестра бизнесмена улетела в Объединенные Арабские Эмираты и больше не возвращалась в Россию.

Как владельцы холдинга спонсировали ВСУ

Прокуратура пришла к выводу, что финансирование ВСУ проходило через Белоцерковский благотворительный фонд, который носит имя Ефименко. Эта организация собирала деньги для армии Украины, а затем волонтеры фонда снабжали военных одеждой, продовольствием, маскировочными сетями и другими товарами.

При этом Ефименко занимает должность президента в украинской компании Biopharma. По данным прокуратуры, эта компания покупала и поставляла украинской армии необходимое снаряжение вроде беспилотников, медикаментов, аптечек и тактических рюкзаков.

Фото: МО Украины Солдаты с дронами

Что именно производил холдинг

Почти все активы холдинга принадлежат ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», чьи дочерние предприятия находятся в нескольких регионах по России, в том числе в Волгоградской, Ярославской и Свердловской областях, а также в Татарстане. УралАТИ вместе с дочерними Заводом фрикционных и термостойких материалов («Фритекс»), Заводом тормозных механизмов и предприятием «Колодка-Композит» образуют одно из крупнейший российских объединений, производящих тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы для транспортных, промышленных и строительных предприятий.

УралАТИ также принадлежит ряд компаний из других сфер, среди них:

ООО «ВАТИ-АВТО» — производит и разрабатывает безасбестовые прокладочные материалы, ремонтные комплекты и технические изделия для производителей автомобилей.

«Темак-Инжиниринг» — инжиниринговая компания, занимается проектированием и разработкой автокомпонентов, изготовлением прототипов и оснастки, налаживанием процессов производства и созданием 3D-моделей по оригинальному образцу.

«Волжский завод текстильных материалов» — производит базальтовую, керамическую, кремнеземную, стеклянную ткань, геотекстильное полотно, геосетки, безасбестовые сальниковые набивки и шнуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Токарный станок

Совместно эти компании производят продукцию, необходимую для строительства самолетов, вертолетов, боевых машин и другой техники. Их главными заказчиками являются государственные оборонные заводы, а также железные дороги, автомобильные заводы, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие комбинаты, атомные, тепловые и гидроэлектростанции и судостроительные заводы.

Какую угрозу представляли экс-владельцы холдинга для РФ

Член комитета ГД по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сказал NEWS.ru, что раз у холдинга были антироссийские владельцы, то там могли намеренно производить некачественное сырье для предприятий отечественного ВПК и передавать секретную информацию украинским военным.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин пояснил NEWS.ru, что вся производимая предприятиями холдинга продукция серьезно влияет на боеспособность вооруженных сил.

«Там каждая деталь очень важна в любом исполнении. Изготовление ракеты — это работа десятков, а то и сотен предприятий. Каждая деталь влияет на то, полетит эта ракета или нет», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сварка

Что теперь ждет остальные предприятия ВПК

По словам Гурулева, сейчас делается все необходимое, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций, в том числе обсуждается национализация компаний оборонного сектора.

«Могут последовать похожие меры и против других предприятий. Конечно, сначала необходимо расследование. Мы правовое государство, но боевые действия есть боевые действия, кто же будет смотреть», — пояснил он.

Гурулев рассказал, что он часто ездит по оборонным предприятиям, и подчеркнул, что большая часть из них и так находится в собственности у государства, поэтому меры по национализации будут применяться точечно.

«Да они могут называться АО и так далее, но акции этих предприятий находятся в руках государства, так что массового такого не может быть», — заключил он.

Дандыкин рассказал, что вычисление пособников ВСУ в руководстве холдинга — это результат большой плодотворной операции, которую провели российские спецслужбы. Он считает, что это не последний случай такого рода.

«Все-таки бизнес у нас частный, в том числе и тот, что заточен под государственные задачи. Это сигнал тем, кто думает, что можно работать на обе стороны. Вредительство обязательно будет наказано», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сварщик за работой

Какие еще предприятия могут национализировать в РФ

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что России нужно провести национализацию активов иностранцев во всех компаниях, где числятся акционеры из недружественных государств.

«Ситуация, когда внушительный объем наших активов находился на Западе в тех условиях, в которых мы живем после 2014 года, странная. Президент постоянно призывал возвращать деньги в Россию, но нет, все держали их „за бугром“. Несмотря на эту недальновидность, игнорировать пиратскую политику Запада, конечно, нельзя», — сказал депутат.

По словам Толмачева, особенно успешной и прибыльной для российского бюджета может стать национализация иностранных активов в сырьевой отрасли, у которых имеется много зарубежных акционеров.

«Тогда отпадает вопрос, за счет каких доходов финансировать рост социальных и военных расходов бюджета будущих годов: за счет национализированных долей иностранных акционеров», — заключил парламентарий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Процесс производства

Национализирует ли российские предприятия Украина

Напомним, в марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уже подписал закон о национализации имущества россиян. Под его действие подпали активы многих российских компаний, предприятий, торговых центров, заводов, банков и гостиниц. Также пострадал ряд известных бизнесменов, в том числе Олег Дерипаска, Евгений Гинер, Аркадий и Игорь Ротенберги.

Всего к 4 августа 2023 года Служба безопасности Украины объявила, что были введены санкции против четырех тысяч российских компаний и конфискованы активы на более чем $5 млрд.

«В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации „Роснефть“, „Росатом“, „Газпром“, „Ростех“, „РусАл“, „Группа ГМС“, „Татнефть“, банки и тому подобное», — отчитались в СБУ.

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