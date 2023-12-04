Полки глухих мышей: контуженные грызуны терроризируют ВСУ и ВС РФ в окопах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкая газета Bild сообщила, что украинские военные привозят на линию соприкосновения котов, чтобы они охотились за грызунами. В окопах ВСУ и армии России завелись полчища мышей, которые грызут провода, портят снаряжение, технику и припасы солдат. Многие грызуны на линии соприкосновения получили контузии и не реагируют на ультразвуковыве системы, которыми военные пытались их отпугнуть. Откуда на линии соприкосновения столько мышей, почему армии испытывают сложности в том, чтобы с ними справиться, и как, по мнению экспертов, правильно бороться с грызунами на передовой, — разбирался NEWS.ru.

Как мыши грызут технику и снаряжение

На видеоматериалах из траншей видно, что мыши пробираются в самые разные места окопов — военнослужащие находят их в личных вещах, под матрасами, внутри беспилотников и даже в крупной тяжелой технике. На одном из новых видео из зоны СВО видно, как они десятками разбегаются из двигательного отсека артиллерийской установки «Нона».

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) пожаловались японской газете Japan Times, что в их окопах завелись грызуны, которые портят снаряжение, лекарства, технику и боеприпасы.

«Моя жена купила мне новый свитер только в прошлом месяце, а мышь уже его прогрызла», — пожаловался газете украинский солдат.

Военнослужащие рассказали, что из-за нашествия вредителей они лишились доступа к интернету, так как те массово грызут кабели, в том числе проводку спутниковых терминалов Starlink, необходимых для разведки и наведения высокоточного оружия.

Помимо мышей ВСУ также столкнулись со змеями, которые поселились между стенами окопов и стараются не попадаться людям на глаза.

Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как солдаты борются с мышами, почему не помогает ультразвук

3 декабря немецкая газета Bild сообщила, что украинские военные привозят на линию соприкосновения котов, чтобы те охотились за грызунами. Ранее военнослужащие уже пытались справиться с мышиной угрозой с помощью липких ловушек, но безрезультатно. Прошлые попытки решить проблему с помощью котов так же не приводили к успеху, так как животным быстро надоедала охота. Не помогли и средства с ультразвуковом, которые в теории должны быть отпугивать мышей, но на практике не оказывали на них эффекта.

«Ультразвуковые отпугиватели с частотой 25–27 кГц в условиях боевых действий не работают. Из-за постоянных взрывов мыши получают контузии. Из-за баротравм у них поврежден слух и чувствительность к ультразвуку нулевая», — рассказал один из солдат ВС РФ.

Эксперт по дератизации, пожелавший остаться неназванным, подтвердил NEWS.ru, что в зоне боевых действий мыши, как правило, получают контузии из-за взрывов, как и люди, однако отметил, что ультразвук все равно остается действенным методом по борьбе с ними. Он пояснил, что хотя у оглушенных грызунов существенно снижается восприимчивость к звуку, они по-прежнему его ощущают через слуховую систему.

Специалист рассказал, что ультразвук не действует на мышей моментально и имеет накопительный эффект: чем дольше он применяется, тем сильнее уменьшается активность вредителей. «Волны постепенно нарушают их жизненные функции. Они медленнее перемещаются, начинают хуже питаться и передавать друг другу информацию. В конечном счете они начинают голодать», — сказал эксперт.

По его словам, ключевое условие для того, чтобы этот метод борьбы с грызунами сработал, — правильное распределение ультразвука. Крайне важно, чтобы волны были везде, где передвигаются мыши — «мертвых зон» без излучения быть не должно.

«Я еще ни разу не видел, чтобы против мышей правильно применяли ультразвуковое устройство — нужно рассчитать площадь, дальность. Если просто вслепую поставили, то это, считай, бесполезно», — отметил он.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Откуда на линии соприкосновения мыши

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев рассказал NEWS.ru, что в окопах и зонах боевых действий, как правило, много мышей, так как грызуны обычно появляются там, где разлагаются продукты, тела людей и трупы животных.

«Мыши как шакалы поедают разлагающиеся биоматериалы. При обстрелах погибают не только люди, но и животные — собаки, кошки, коровы, куры. В этих местах появляются мыши, крысы, оттуда они распространяются дальше», — говорит эксперт.

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН кандидат биологических наук Людмила Хляп рассказала, что мышей в этом году может быть больше, чем в прошлом, так как люди в регионе перестали убирать урожай и косить траву, что создает благоприятные условия для размножения животных.

Напомним, в июле немецкий журналист Михаэль Круикшанк опубликовал спутниковые фото района проведения СВО, где видна белая линия с последствиями уничтожения Каховской ГЭС, а за ней темно-зеленая полоса с заросшими территориями, которые в условиях конфликта слишком опасно обрабатывать. Предположительно в этих неубранных полях и развелись грызуны.

Впрочем, по словам Хляп, у грызунов есть заложенные природой циклы, за рамки которых они сильно не выходят. Так, домовые мыши, которые живут в местах с большим количеством корма и размножаются на протяжении всего года, дают не больше шести пометов.

«Как ни странно, между благополучными условиями среды обитания и ростом численности мышей прямой связи нет. У них есть собственные популяционные циклы, которые регулируются сами, вне зависимости от источников пищи, — объясняет учёная.

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что о мышах говорят иностранные наемники ВСУ

На мышей также жалуются и иностранные наемники, поступившие на службу к ВСУ. 24 ноября американская медсестра Ребекка Мациоровски, которая находится на Украине с марта прошлого года, рассказала о тяжелом состоянии украинской армии и отметила, что нашествие грызунов сильно бьют по ее боевому духу.

«Все кишит грызунами, которые съедают или портят мое снаряжение, это очень расстраивает», — рассказала она.

Медсестра также отметила, что, помимо нее, на стороне армии Украины почти не осталось иностранных наемников, так как они «перегорели».

Как мыши достают ВС РФ

По данным российских и иностранных изданий, с проблемой грызунов сталкиваются и военнослужащие России. В конце октября американский журнал Business Insider сообщил, что с наступлением холодов в окопы ВС РФ перебралось большое количество мышей внушительных размеров.

Приблизительно год назад военный корреспондент Дмитрий Стешин также рассказывал о том, что мыши сильно мешают российским солдатам и разносят среди них болезни.

«В полях остался урожай пшеницы, гниет на корню. У мышей случился демографический взрыв. Жрут все — порох, сигареты, разгрузки, язычки берцев и т. д.», — говорил он.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в южном секторе спецоперации

Чем мыши угрожают здоровью солдат

Тактический медик одного из российских спецподразделений рассказал, что среди болезней, которые разносят полевые мыши, одной из основных является туляремия — острое инфекционное заболевание, которое поражает кожу, слизистые, лёгкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы, вызывает лихорадку, интоксикацию и апатию.

Также грызуны переносят другую опасную болезнь — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Она вызывает сбой в работе почек, геморрагическую сыпь и поражение сосудов. Без своевременной медицинской помощи и должного внимания врача болезнь может привести к смертельному исходу.

Военный врач пояснил, что заражение этими болезнями может наступить после того, как человек съест пищу, по которой бегали мыши и на которой грызуны оставили свои отходы, или если он вдохнет пыль с частицами их жизнедеятельности.

Помимо разноса опасных для человека болезней, мыши мешают военнослужащим спать, что негативно отражается на их здоровье. Грызуны постоянно пищат, издают различные шумы и даже могут заползать под одежду и спальники солдат, пока те спят.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Полевая кухня в блиндаже

Как правильно бороться с мышами в окопах

Перенджиев считает, что для борьбы с мышами необходимо прежде всего следить за окружающей солдат экологией, не оставлять продукты питания гнить и надлежащим образом хоронить трупы.

«Если бойцы не убирают за собой и, как говорится, считают, что в боевых условиях не нужно соблюдать порядок, вредители и будут появляться. Нужно ликвидировать трупы людей и животных, а также продуктов гниения», — отметил он.

Эксперт по дератизации сказал NEWS.ru, что в условиях боевых действий крайне тяжело проводить необходимые меры по борьбе с грызунами. По его словам в зонах боев не работают бытовые методы, которые применимы, к примеру, на даче.

«Когда очаг распространения мышей измеряется тысячами гектаров, от ловушек не будет толка. Нужно бороться с ними в промышленных масштабах, например с помощью химии и прививок военнослужащих от болезней. Я убежден, там ведутся определенные работы в этом плане», — сказал он.

Есть ли мыши на передовой

Перенджиев допустил в разговоре с NEWS.ru, что сообщения иностранной прессы о том, что в окопах ВСУ завелись мыши, могли появиться в результате недопонимания между журналистами и украинскими солдатами.

По его словам, иностранные журналисты могли столкнуться с трудностями перевода и неправильно понять, о чем им на самом деле рассказали собеседники из ВСУ. Он предположил, что украинские солдаты жаловались не на животных, а на своих сослуживцев.

«Речь могла идти не о мышах, а именно о „крысах“ — людях, которые воруют у своих товарищей. Когда пришли журналисты, украинские военнослужащие рассказали им, что среди них есть „крысы“, которые воруют дорогие провода и перепродают их налево», — выразил свою версию Перенджиев.

Читайте также:

Агония Украины: ВСУ проигрывают на поле боя и перешли к терроризму

«Хотели взорвать штаб Ющенко»: Азаров о том, как США готовили Майдан

«Все превратится в расплавленное стекло»: почему Запад боится «Авангарда»

Москве усилят оборону: как ВСУ терроризируют центральную Россию

Киев похоронил мечту о ротации ВСУ: ждать ли восстания мобилизованных