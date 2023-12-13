Суд конфисковал холдинг у спонсирующих ВСУ граждан с Украины «Ъ»: суд конфисковал холдинг предприятий ВПК у спонсирующих ВСУ украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и выступавшие против специальной военной операции, пишет газета «Коммерсантъ». Там отметили, что во главе холдинга стояли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева.

Генпрокуратура <...> просила суд запретить деятельность господ Ефименко и Андреевой в России, поскольку она является экстремистской, а подконтрольные им предприятия в РФ передать Росимуществу. К вечеру вторника, 12 декабря, судья полностью удовлетворила заявление Генпрокуратуры, распорядившись, чтобы оно было исполнено немедленно, — отметили авторы материала.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Санкт-Петербурга Евгения Казанцева, который участвовал в СВО в составе «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Его признали виновным по трем статьям УК РФ.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что пулеметчик Артур Ниверчук, воевавший в рядах украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), проведет за решеткой остаток жизни за убийства мирных жителей Донбасса. Журналист подчеркнул, что украинец убивал по приказу командования, не обращая внимания ни на возраст жертв, ни на их статус.