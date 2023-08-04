На Украине назвали сумму арестованных активов россиян В СБУ заявили об аресте активов российских бизнесменов на $5,1 млрд

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в своем Telegram-канале, что с 2022 года в стране были арестованы активы российских бизнесменов на сумму $5,1 млрд. Отмечается, что санкции введены против четырех тысяч компаний из России.

В течение 2022-2023 годов по материалам СБУ были арестованы бизнес-активы российских олигархов на почти 190 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов). В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Группа ГМС», «Татнефть», банки и тому подобное, — говорится в сообщении.

Госбюро расследований Украины ранее сообщило о национализации активов российских предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски и Евгения Гинера. По данным ведомства, в госбюджет поступили активы бизнесменов на миллиарды гривен.

По данным ведомства, среди национализированных активов Глуховский карьер кварцитов, Николаевский глиноземный завод и ТРЦ Ocean Plaza стоимостью более $350 млн, а также 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк». Конечными бенефициарами структур названы Ротенберги, Дерипаска и Гинер.

Помимо того, национализированы доли и имущество россиян в других отраслях экономики, в том числе 100% «Авангард-Виларти». В числе владельцев других национализированных активов также фигурируют россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, отметили в ГБР. Решение коснулось «сотен производственных помещений, техники и складов», которые, как утверждают в Госбюро, использовались россиянами для обогащения на Украине.