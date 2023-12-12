Какое оружие Украина еще способна производить и где, поможет ли ей США Капитан запаса Сивков: шансов на серьезное развертывание оружия на Украине нет

Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Austin Frale

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 декабря, что Киев хочет производить больше вооружений на своей территории и попросил помощи у американских оборонных предприятий. Он предложил руководителям американского военно-промышленного комплекса войти в долю местных производств на территории его страны. В каких регионах Украины могут развернуть производство вооружений, каких типов и насколько США заинтересованы в военном сотрудничестве с Киевом — в материале NEWS.ru.

Что заявил Зеленский на встрече с главами американского ВПК

В рамках визита в США 11 декабря Владимир Зеленский встретился с руководителями американских оборонных предприятий в Вашингтоне и заявил, что Украина хочет нарастить объемы производства техники и боеприпасов, но для этого ей нужна помощь США.

«Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний», — заявил Зеленский перед главами корпораций BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding и AeroVironment.

Он также предложил создать на Украине общеевропейский оборонный хаб. По его словам, для реализации этой инициативы их власти готовы упростить бюрократические процедуры.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Какое оружие хочет производить Зеленский вместе с США

По данным офиса Зеленского, Украина хочет производить с американскими оборонными предприятиями артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные системы.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков пояснил NEWS.ru, что на данном этапе Киев наиболее заинтересован в производстве боеприпасов, так как испытывает их острую нехватку. По мнению эксперта, ВСУ также нуждаются в артиллерийских системах, потому что они играют ключевую роль в современных вооруженных конфликтах.

Где Зеленский будет производить новое оружие

Сивков предположил в беседе с NEWS.ru, что Украина совместно с американскими компаниями могла бы производить вооружения на любых объектах по всей стране, но больше всего для этих целей подходят Харьков, Киев, Днепропетровск, Одесса и Николаев, так как в период СССР в этих городах была мощная и развитая промышленность.

«Правда, в период так называемой независимости Украины она была разгромлена, а затем добита нашей артиллерией, авиацией, ракетным оружием, поэтому сейчас там производить особо нечего и нечем. Шансов на мало-мальски серьезное развертывание оружия и боеприпасов на Украине нет», — заявил эксперт.

По словам завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохора Тебина, сейчас сложно предположить, в каких именно регионах Украины Зеленский хочет разворачивать военное производство вместе с партнерами из США, но он отметил, что, где бы эти предприятия ни находились, они станут целями для ударов Вооруженных сил России.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что ВС РФ будут реагировать на попытки Киева развивать свой ВПК.

«Мы будем реагировать на это тем, что, безусловно, будем бить», — подчеркнул он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будут ли американцы покупать доли в предприятиях Украины

По мнению Прохора Тебина, желание Зеленского запустить совместные проекты с американскими оборонными компаниями можно трактовать исключительно как стремление получить деньги. Эксперт пояснил NEWS.ru, что таким образом президент Украины хочет затянуть западных спонсоров в украинский кризис.

Он считает, что американские компании вряд ли заинтересуются предложением Зеленского купить доли в оборонных компаниях Украины, даже после завершения СВО. По его оценке, максимум, на что могла бы рассчитывать украинская «оборонка», — это покупка «за один доллар под обещание модернизации».

«Это непроизводящие, лишенные инвестиций, находящиеся в зоне вооруженного конфликта предприятия, которые в значительной степени не модернизировались с советских времен», — пояснил Тебин.

Почему Зеленский поехал в США

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил в разговоре с NEWS.ru, что турне Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался.

«На Украине во власти началась перетасовка разных сценариев будущих действий, поскольку ситуация осложнилась, я бы даже сказал, стала безвыходной для режима. Неслучайно Зеленский выехал в Аргентину, неслучайно он оказался приглашен президентом США на аудиенцию. Это попытка найти выход», — подчеркнул он.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

По сообщениям CNN, приезд Зеленского проходит в критический момент для Украины, когда в конгрессе застопорились переговоры о выделении финансирования Киеву и американская помощь близка к тому, чтобы закончиться. Как подчеркнул телеканал, президент США Джо Байден надеется, что Зеленский сможет убедить законодателей, особенно республиканцев, в увеличении поддержки.

«Перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе кажутся невеликими», — отметили журналисты.

Насколько успешным оказался визит Зеленского в США

Телеканал NBC News со ссылкой на двух сенаторов сообщил, что законодатели США вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи, так как на принятие решения остаются считаные дни.

Несмотря на визит Зеленского в Соединенные Штаты, конгресс не планирует обсуждать выделение дополнительной помощи Киеву, и в расписании американских законодателей не запланирована встреча по этому вопросу. Во вторник, 12 декабря, один из комитетов палаты представителей проведет слушания о конкуренции с Китаем, а другой — о расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена.

В среду и четверг в конгрессе пройдут другие мероприятия, не касающиеся обсуждения выделения помощи Украине. С 15 декабря палата представителей уйдет на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января. Члены сената будут отдыхать до 8 января.

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