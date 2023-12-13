Спасибо США за «Потоки»: можно ли назвать русофобом нового главу МИД Польши

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Радослав Сикорский

Премьер-министр Польши Дональд Туск назначил министром иностранных дел Радослава Сикорского, известного своими антироссийскими выпадами еще до начала СВО. После 2022 года он начал в открытую одобрять террористические действия против России, в частности подрыв веток газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Какие еще скандалы связаны с Сикорским и могут ли российско-польские отношения стать еще хуже из-за его действий, разбирался NEWS.ru.

Какие скандальные заявления делал Сикорский

Радослав Сикорский был назначен главой МИД Польши в новом правительстве, возглавляемым премьер-министром Дональдом Туском. Сикорский является действующим депутатом Европарламента от Европейской коалиции. Он уже возглавлял польский МИД в первом правительстве Туска в 2007–2014 годах. В своей политической карьере чиновник не раз отмечался русофобскими высказываниями.

Так, в 2021 году в интервью немецкому изданию Der Spiegel Сикорский заявил, что немцы «не чувствуют «угрозы» со стороны РФ благодаря Польше и странам Балтии, защищающим «более богатые страны Запада» и не получающим достаточных гарантий в ответ. По мнению Сикорского, чтобы немцы «проснулись», Россия должна «вторгнуться в Прибалтику».

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Радослав Сикорский

После начала СВО Сикорский стал выдвигать конкретные антироссийские инициативы. Так, летом 2022 года он заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Политик отметил, что такая возможность есть, а Украине подобная помощь «необходима». При этом он не стал упоминать о возможной реакции Москвы на подобные действия.

Это предложение прокомментировал на тот момент глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в своем Telegram-канале он призвал убрать Сикорского «как можно дальше». Рогозин подчеркнул, что высказывания польского политика о том, что Запад должен передать Украине ядерные боеголовки, «до добра не доведут».

«У меня большая просьба к польскому и британскому начальству Радослава Сикорского: уберите этого идиота как можно дальше. Его болтовня до добра не доведет», — написал Рогозин.

А в сентябре 2022 года Сикорский разместил пост в соцсети X (бывший Twitter), комментируя диверсию на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он написал: «Спасибо, США». Не уточнив при этом, что он имеет в виду. Позднее евродепутат удалил свое заявление с благодарностью в адрес США за повреждение труб газопроводов. Никаких комментариев с его стороны на это счет не поступало.

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Взрыв на газопроводе «Северный поток — 2»

В январе 2023 года Сикорский признался, что власти Польши рассматривали вариант раздела территории Украины на начальной стадии российской СВО. По его словам, «момент колебаний» имел место в первые десять дней спецоперации. Тогда, заметил бывший министр, никто не знал, как будет развиваться СВО. Реальным в Варшаве считали вариант, что Украина падет, пояснил он.

Его высказывание опроверг на тот момент премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что такие заявления «ничем не отличаются от российской пропаганды».

Чего ждать от Сикорского на посту главы МИД Польши

Сикорский будет пытаться разрешить сложности в отношениях с Украиной и Евросоюзом, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, Москве не стоит ожидать потепления в отношениях с Варшавой.

«Изменения затронут отношения Польши и Украины, которые сильно осложнились в последнее время. Дональд Туск и Сикорский намереваются хотя бы частично разрешить эти сложности, несмотря на объективные проблемы. Также изменения затронут отношения Польши с Евросоюзом, ведь кабмин Туска настроен на сотрудничество с Брюсселем. Поэтому Варшава не будет выступать смутьяном внутри ЕС. Это хуже для России, поскольку мы с Евросоюзом находимся в состоянии острой конфронтации, а чем больше у них проблем, тем лучше для нас», — заявил Лукьянов.

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Дональд Туск

Политолог отметил, что позиция нынешнего правительства Польши в вопросе отношений с РФ не отличается от позиции предыдущего правительства.

«Отношения у России и Польши фактически отсутствуют. Предыдущее правительство партии „Право и справедливость“ (ПиС) хотя и отличалось идейно от кабмина Туска, имело ту же самую позицию касательно России. Нам не стоит ждать никаких изменений. Взаимный отзыв послов или разрыв дипломатических отношений между двумя странами не имеет смысла, кроме символического. Этого не произошло даже во время правления председателя ПиС Ярослава Качиньского, который больше склонен к театральности, чем Туск», — сказал Лукьянов.

Не все эксперты разделяют это мнение. При Сикорском со стороны Варшавы могут быть попытки активизации отношений с Москвой, попытки обмена мнениями, поделился с NEWS.ru политолог-международник Станислав Стремидловский. Он полагает, что это также зависит и от посла Польши в России.

«Разрыва отношений между Россией и Польшей после избрания Сикорского не будет, хотя ситуация сложная. При Сикорском, я думаю, может быть, даже возможен какой-то импульс в наших отношениях со стороны Варшавы, попытка обменяться мнениями. Другой вопрос, как будут осуществляться эти выходы, будет ли это происходить через нынешнего посла, которого в Москву отправила „Право и справедливость“, либо Польша будет менять своего представителя. И тогда уже тот новый человек, который приедет в российскую столицу от нынешней правящей коалиции, будет выходить на российский МИД и уже о чем-то договариваться», — заявил Стремидловский.

Политолог добавил, что первоочередные задачи Сикорского будут заключаться в налаживании отношений с Евросоюзом и Украиной.

«Сейчас первоочередные задачи главы МИД Польши — разрешение конфликтов с Украиной и Германией. Такая ситуация сложилась потому, что во время правления „Права и справедливости“ на этих двух направлениях были допущены различные конфликтные ситуации, произошло похолодание, особенно в случае с Берлином. Так что это будет главным для нового министра. Надо посмотреть, будет ли он сам заниматься выстраиванием отношений с Россией или передоверит эту задачу своим заместителям. По тому, кто из заместителей этим займется, можно будет сделать выводы», — добавил Стремидловский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Польша и Евросоюз

Можно ли назвать Сикорского русофобом

«Сикорский человек очень яркий, с чрезвычайно определенными, ярко выраженными взглядами в том, что касается России, как с ней надо вести дела. Он всегда был одним из принципиальнейших противников сотрудничества России и Евросоюза, в частности Германии. Сикорский еще в нулевые годы назвал «Северный поток» «новым пактом Молотова — Риббентропа». Как известно, когда в 2022 году произошла диверсия на этих газопроводах, то он очень этому радовался и поблагодарил Соединенные Штаты публично. Очевидно, что он настроен антироссийски. А его супруга, очень видный американский публицист и писатель Энн Эпплбаум, тоже принципиальный «борец с русским империализмом», как и ее муж, — отметил Лукьянов.

Он напомнил, что во время потепления отношений между Россией и Польшей в начале 2010-х Сикорский на посту главы МИД Польши не действовал наперекор политике Варшавы. Эксперт отметил: несмотря на это, политик сохранил свои взгляды, «критические в отношении России».

По мнению Стремидловского, Сикорский — неоднозначная личность. Эксперт назвал его скорее расчетливым политиком, чем убежденным русофобом.

Фото: Tytus Żmijewski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Радослав Сикорский

«Хочу напомнить, что, Сикорский не только одобрил, диверсию на „Северных потоках“, ну он же прямо написал: „Спасибо, США“. То есть Сикорский на тот момент стал одним из первых, если не первым человеком, который прямо возложил ответственность на Вашингтон за это преступление. Говорить о предоставлении Украине ядерного оружия — это с его стороны сведение ситуации к абсурду. С таким же успехом можно просто взорвать свои ядерные арсеналы. Я бы не стал бы говорить, что Сикорский — тот человек, который совсем уж непримиримо относится к России, тем более называть его русофобом. Он просто расчетливый политик, неоднозначный и сложный», — заявил Стремидловский.

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