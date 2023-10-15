«Киев слабеет»: на какие части Украины претендуют Румыния, Польша и Венгрия Историк Широкорад считает: Бухарест имеет право потребовать у Киева свои земли

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Во время визита в Бухарест у президента Украины Владимира Зеленского потребовали вернуть «румынские территории». О возвращении своих «исконных земель», оказавшихся в результате различных событий прошлого в составе Украины, не раз заявляли и в Польше с Венгрией. Имеют ли эти заявления под собой основания и что собой представляет «историческая Украина» — в материале NEWS.ru.

Зеленскому показали карту «настоящей Румынии»

Румынский сенатор Диана Шошоакэ 10 октября встретила украинскую делегацию в парламенте с картой, на которой были указаны земли, которые якобы принадлежат Румынии. Требования вернуть «исконные земли» она сопроводила обвинениями в адрес Зеленского в нарушении прав румынского меньшинства на Украине.

«Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине. Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — прокричала сенатор.

Сенатор Шошоакэ и раньше занималась вопросом возвращения земель, которые, по ее словам, другие страны отобрали у Румынии. Еще 21 марта нынешнего года она выступила в парламенте с законодательной инициативой, предусматривающей денонсирование румынско-украинского договора, заключенного в 1997 году, и аннексию некоторых бывших румынских, а ныне украинских территорий. Киевские власти внесли сенатора в базу «Миротворец» как политика, угрожающего национальной безопасности Украины.

Какие украинские территории в Румынии считают своими

В Бухаресте считают своими территории, отошедшие Украинской ССР после 1940 года. В состав СССР тогда вошли Бессарабия и Северная Буковина.

Советский Союз таким образом вернул земли, которые прежде фактически входили в состав Российской империи, за исключением небольших территорий бывшей Австро-Венгрии, рассказал NEWS.ru историк и публицист, автор книг о прошлом Украины Александр Широкорад.

«Румыны силой захватили эти земли в 1918 году с позволения Германии. Под их контролем находилась даже одно время Одесская область, дельта Дуная», — отметил он.

28 июня 1940 года Бессарабия и Буковина уже были в составе Советского Союза. Решением Верховного Совета СССР от 7 июля 1940 года Северная Буковина и Хотинщина (север Бессарабии) были объединены в Черновицкую область Украинской ССР. К Черновицкой области также была присоединена область Герца, население которого почти на 90% состояло из румын. Согласно переписи 2001 года представителей этого народа на Украине проживает чуть более 150 тысяч человек.

Фото: Jerzy Opioła/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Северная Буковина

Существуют ли права у Румынии на «исконные земли»

Эти территории вошли в состав СССР, а после его распада в 1991 году перешли новому государству, которого прежде не было на карте, — Украине.

«Поэтому Бухарест имеет все основания поднять вопрос об этих землях. Для защиты у Киева очень слабые аргументы — они же были переданы СССР, а нынешняя Украина считает себя „оккупированной Советским Союзом территорией“, то есть ни в коей мере не хочет быть его наследницей. Таким образом, Киев в этом вопросе сам себя загнал в угол и дал сильные козыри не только Бухаресту, но и Будапешту с Варшавой», — считает Широкорад.

Но есть и другой взгляд на территориальные притязания Бухареста. Как считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Биткова, нельзя называть территории с компактным румынским населением на Украине исконно румынскими.

«Люди живут на территориях, которые переходят от одного к другому государству. Это относится не только к Буковине и Бессарабии, в Восточной Европе много таких „спорных мест“. Есть, например, между Румынией и Сербией область Банат, где живут и сербы, и румыны и тоже существуют аналогичные большие проблемы», — отметила страновед.

Польша претендует на украинское правобережье

Территориальный интерес к современной Украине проявляют, помимо Румынии, в Польше и Венгрии. Руководство этих стран официально претензии не выдвигает, но политики, общественные деятели и историки забывать о притязаниях не намерены.

В Польше претендуют не только на Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области, составляющие историческую Галицию, но и на Волынскую и Ровненскую области, прежде называемые Волынью, рассказал NEWS.ru эксперт Центра украинистики и белорусистики МГУ Дмитрий Степанов.

«На самом деле Польша засматривается на всю правобережную Украину, которая когда-то входила в состав Речи Посполитой. Левобережная Украина им не нужна, поскольку она русифицирована. Варшава не может официально озвучить свои претензии на эти земли, но польское общество ждет от своего правительства активных шагов по возвращению земель. Таким образом поляки хотят осуществить давнюю свою мечту о великой нации», — рассказал эксперт.

Поляков на Украине сегодня, согласно официальным данным, 112 тысяч человек. Но многие западные украинцы традиционно ментально тянулись к Польше, напоминает Степанов.

Фото: Cristel/XinHua/Global Look Press Зал парламента Румынии

«Например, город Львов по духу больше польский, чем украинский. Он находился в составе Речи Посполитой около четырех веков, с 1919 по 1939 годы — в составе Польши. Приход польских военных, к примеру, львовяне воспримут как намного более желанный, чем приход российской армии», — предположил эксперт.

Венгерский интерес к Закарпатью с тысячелетней историей

Венгров на Украине больше, чем поляков и румын — почти 157 тысяч. Почти все они проживают компактно в Закарпатской области, территория которой вошла в состав СССР в 1945 году, до которого эти земли были поделены между Чехословакией и Венгрией. История мадьяр в Закарпатье начинается в IX веке нашей эры. Сегодня они населяют в основном приграничье, что облегчает им взаимодействие с Будапештом.

«Сейчас в Венгрии у власти националистически настроенные консерваторы, которые придерживаются идеи о Великой Венгрии, имея, кстати, на это право. Поэтому Будапешт засматривается, в том числе, и на Закарпатье», — отметил Степанов.

Какова на самом деле территория «исторической Украины»

Когда президент России Владимир Путин говорил, что Украину при образовании Советского Союза создал Ленин, то с исторической точки зрения это полная правда, отметил Дмитрий Степанов.

«До создания Украинской советской социалистической республики не было никакой Украины. В XVII- XVIII вв. существовала Гетманщина. Она находилась на территории нынешних Киевской, Черниговской и Черкасской областей. Ее центрами в разное время были такие города, как Глухов, Батурин, даже не Киев. В 1764 году Екатерина Великая отменила Гетманщину, на ее месте появилась Малороссийская губерния. Это и есть историческая Украина — она занимала 1/6 часть современной республики», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что в 1917 году усилиями председателя Украинской Центральной рады Михаила Грушевского образовалась «независимая от Петрограда Украина». Но и она располагалась фактически на территориях Киевской и Черниговской губерний, то есть занимала «скромную территорию».

Киевскими властями недовольны все

Все постсоветские годы национальные меньшинства Украины испытывают на себе гнет национализма, заявил NEWS.ru Александр Широкорад. По его словам, Киев им навязал украинский язык.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

«Если бы румынам, венграм, русинам, проживающим в Закарпатье, дали возможность проголосовать за выход из состава этой страны, они обязательно воспользовались бы этим. Недовольны и поляки. Их можно понять. Националистическая политика Киева дискриминирует все нацменьшинства в этой стране», — отметил эксперт.

Старшее поколение помнит, уточнил Широкорад, что до 1991 года у всех народов в советской Украине были равные права, но потом началось притеснение всех нацменьшинств.

«Украина находится в стадии ослабления, за которой может прийти распад. Нынешние „спорные территории“ имеют достаточно много шансов отойти соседним странам уже в недалеком будущем», — заключил эксперт МГУ Дмитрий Степанов.

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