Венгрия выдвинула Украине ультиматум по Закарпатью Орбан: Венгрия не станет поддерживать Украину на международных площадках

Фото: Reiner Zensen/www.imago-imag/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Будапешт не намерен поддерживать позицию Киева на любых международных площадках, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой подход будет сохраняться, пока украинские власти не вернут права этническим венграм Закарпатья.

Венгрия не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, — цитирует агентство Орбана.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что западным странам необходимо отказаться от идеи вступления Украины в НАТО и предоставить гарантии безопасности России. По его словам, только таким образом можно урегулировать украинский кризис. В то же время чиновник отметил, что в переговорах должны участвовать не только представители Москвы и Киева, но также и Вашингтона.

Позднее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Москва готова возобновить диалог с Киевом, направленный на дипломатическое урегулирование украинского кризиса. По его словам, позицию российской стороны Будапешту озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сийярто также выразил надежду, что в скором времени возникнут обстоятельства, которые поспособствуют возвращению сторон за стол переговоров.