Парламент Румынии отказался слушать заявление Зеленского G4Media: парламент Румынии отменил выступление Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство парламента Румынии приняло решение об отмене заседания, на котором должен был выступить с заявлением президент Украины Владимир Зеленский в ходе его официального визита в Бухарест, сообщает портал G4Media. Решение было принято руководством парламента Румынии в связи с тем, что ряд румынских парламентариев, в частности из националистической партии «Альянс за объединение румын», высказали накануне визита негативное отношение к украинскому президенту.

В рамках поездки в Румынию глава Украины должен встретиться с президентом этой страны Клаусом Йоханнисом, с премьером Маркелом Чолаку, а также собирался выступить перед депутатами обеих палат парламента страны.

Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное на сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится, — говорится в сообщении.

Румынское издание Agerpres также сообщает об отмене выступления президента Украины, которое было запланировано на 17:00.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что никто из правительственных чиновников не стал встречать Зеленского во время его визита в Польшу. По его словам, это стало очередным доказательством того, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас очень плохие.

До этого обозреватель UnHerd Томас Фаци заявил, что визит Зеленского в США войдет в учебники истории как дипломатический провал. Журналист указал на то, что политика «довольно прохладно» и «вяло» приняли в Вашингтоне и отказали ему в выступлении перед американским конгрессом.