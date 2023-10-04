Постпредство РФ: сайт «Миротворец» находится под контролем Запада

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад держит под контролем украинский экстремистский ресурс «Миротворец», где раскрывается личная информация людей, которых создатели сайта называют врагами страны, заявил первый зампостпредства РФ при ООН Дмитрий Полянский на телеканале «Соловьев Live». Он считает, что «Миротворец» могут контролировать с Канады или США.

Так что сам сервер не находится под контролем Украины, он наверняка находится в пределе досягаемости властей США, которые могут заблокировать его и наказать людей, которые стоят за этим. Но они этого не делают, — отметил Полянский.

При этом дипломат возмутился, что в списке «Миротворца» числятся 350 несовершеннолетних. В то же время органы ООН «очень скромно относятся к этому факту», резюмировал Полянский.

Ранее лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На портале указано, что причиной внесения в список стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «пособничество России».

На сайте опубликованы личные данные политика, а также информация, что он находится под санкциями различных стран мира. Датой внесения его в базу значится 6 сентября.