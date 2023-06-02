«От моря и до моря»: дипломат объяснил интерес Польши к землям Украины Военный дипломат Бартош: Польша намерена занять территорию до Черного моря

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Варшава, Польша

Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что Польша хочет расширить свои границы до берегов Черного моря. Тем самым Варшава постарается отрезать Россию от европейского континента, отметил в беседе с URA.RU кандидат военных наук.

У них есть идея создать великую Польшу от моря и до моря. От Балтийского и до Черного. Потом последует присоединение Приднестровья, если они попробуют туда войти. Таким образом, они получают выход к Черному морю, но нам позволить реализовать такие планы никак нельзя, — считает Бартош.

Он пояснил, что в этом случае Россию полностью отрежут от Европы «сплошным кордоном недоброжелательного и недружественного государства».

Бартош напомнил, что значительную часть своих современных территорий Варшава получила в советские годы. Польша приросла «очень большими участками территории Германии» по решению лидера СССР Иосифа Сталина, добавил он. Военный дипломат также указал на то, что до последнего времени поляки «не заикались о своих намерениях захватить Западную Украину».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша мечтает о возрождении Речи Посполитой. По его словам, такие амбиции представляют угрозу для Европы, но в перспективе могут быть выгодны России. Медведев подчеркнул, что в нынешних реалиях Варшава решила воспользоваться шансом, чтобы поглотить «остатки Украины».