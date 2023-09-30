Мюнхенский сговор: кто, зачем и по какой цене сдал Чехословакию 85 лет назад состоялась одна из самых позорных сделок мировой дипломатии, открывшая нацистам путь на восток

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA 3.0/wikipedia/commons

В ночь 30 сентября 1938 года диктаторы Германии и Италии Адольф Гитлер и Бенито Муссолини с одной стороны и лидеры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье — с другой, подписали соглашение, позволившее немецким войскам оккупировать Судеты — западную часть Чехословакии. Это была попытка умиротворить агрессора, оказавшаяся в итоге наивной. Почему проницательные дипломаты сразу же поняли, что Мюнхенское соглашение особенно сильно угрожает Советскому Союзу? Об этом — в материале NEWS.ru

Как возникла идея умиротворить Гитлера

Гитлер, Чемберлен, Даладье и Муссолини встретились 29 сентября в Мюнхене. Чешские дипломаты вообще не были допущены на встречу, их даже не ознакомили с повесткой.

По итогам встречи был принят план Муссолини (позднее стало известно, что он разработан в Берлине). Согласно плану, немецкая армия должна завершить оккупацию Судетской области к 10 октября, а участь остальных спорных земель в соседних странах, населенных этническими немцами, будет решаться международной комиссией.

Чехословакия была проинформирована Великобританией и Францией, что она может либо противостоять Германии в одиночку, либо подчиниться. Прага предпочла подчиниться. Генерал Ян Сыровый, премьер-министр Чехословакии, заявил по радио: «Я выполняю самый болезненный долг, который когда-либо мог на меня свалиться, долг, который хуже смерти, <...> силы, выстроившиеся против нас, вынуждают нас признать их превосходство и действовать соответственно».

Зато Чемберлен по возвращении в Лондон заявил, что «достиг мира с честью».

Польша ввела войска в чешскую Тешинскую область и аннексировала ее.

Фото: Bundesarchiv, Bild 146-1970-005-28 / CC-BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org Невилл Чемберлен

Как оценивали современники Мюнхенское соглашение

Современникам сразу стал ясен смысл Мюнхенского соглашения: страны Европы всеми силами стараются избежать войны и при этом не готовы создавать единый фронт против крепнущей нацистской Германии. Чемберленом и Даладье двигало несколько идей. Во-первых, они всеми силами стремились избежать повторения сценария Первой мировой войны. Кроме того, «большевистская угроза» казалась им не менее, а, возможно, и более страшной, чем угроза нацизма.

Наконец, ни Англия, ни Франция не были готовы к большой войне технически — они отстали от Германии, им необходимо было увеличивать выпуск бронетехники, чтобы оснастить армии современными видами оружия.

Отношение Гитлера, разозленного задержкой с аннексией Судетской области, к политике Чемберлена выражается во фразе «Если когда-нибудь этот глупый старик снова вмешается сюда со своим зонтиком, то получит от меня пинок».

Что случилось бы случае срыва сделки с Гитлером

Кстати, по мнению многих историков, если бы сделка в Мюнхене сорвалась, еще неизвестно, смог бы Гитлер взять силой Судеты (область, в которой проживало большое количество этнических немцев). На тот момент Чехословакия обладала хорошо технически оснащенной армией, а на границе в Судетах была возведена цепь серьезных укреплений. Даже немецкие генералы признавали, что при штурме этих укреплений вермахт понес бы громадные потери.

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-H12751 / CC-BY-SA 3.0/wikipedia/commons Граница Германии и Чехии, приветственный плакат, 7 октября 1938 года: «Мы благодарны нашему Вождю»

Однако после сделки, увидев, что Лондон и Париж не поддержали Прагу, другие небольшие страны Европы поняли, что им придется рассчитывать только на себя. При этом немецкая военная машина с каждым месяцем становилась все сильнее. Поэтому многие из них сами пошли на компромисс с Берлином, попав в прямую зависимость от него, — как, например, Венгрия или Румыния.

Таким образом Мюнхенский пакт, посредством которого Чемберлен хотел предотвратить большую войну, лишь показал неспособность ведущих держав противостоять Гитлеру.

Хроника подготовки к Мюнхенскому соглашению

Март 1938 года — присоединение Австрии к Германии

Апрель 1938 года — в Берлине обсуждают «зеленый инцидент» — план захвата Судет. Идея внезапного нападения была отвергнута, поскольку привела бы к резкому ухудшению репутации Германии в мире. Ставку сделали на политическую агитацию среди рядовых судетских немцев в пользу нацизма и на попытки внести раздор среди европейских дипломатов. Но параллельно Генштаб в Берлине втайне начал готовить план оккупации не только Судет, но и всей Чехословакии.

Март — апрель 1938 года — печать Франции и Великобритании публикует программные статьи, в которых доказывается: Париж и Лондон не обязаны вступать в войну с Германией ради спасения Чехословакии, особенно учитывая «право судетских немцев на самоопределение».

Сентябрь 1938 года — Францией и Великобританией подготовлено совместное предложение, предусматривающее передачу Германии всех территорий с населением, насчитывающим более 50 процентов судетских немцев. Чехословакия в обсуждении предложения участия не принимала, но была вынуждена с ним согласиться.

21 сентября — Польша выдвинула Чехословакии ультиматум, требуя вернуть Тешинскую область, в которой жили 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов.

22 сентября — Чемберлен встречается с Гитлером в Бад-Годесберге. Гитлер требует на встрече, чтобы до 28 сентября чехословацкое население было изгнано из Судет и туда вошли бы немецкие войска.

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-H12751 / CC-BY-SA 3.0/wikipedia/commons Чемберлен предложил Гитлеру обсудить вопрос об отделении Судетской области

23 сентября — Чехословакия объявляет всеобщую мобилизацию. Ее армия на тот момент была одной из самых оснащенных в мире.

Конец сентября 1938 года — Чемберлен предлагает созвать конференцию четырех держав для урегулирования спора. Гитлер согласился.

Роль Мюнхена в развязывании Второй мировой войны

«После аншлюса Австрии в марте 1938 года, оккупации Судетской области, а затем всей Чехословакии и масштабных программ перевооружения стало очевидно, что Гитлер не собирается останавливаться на достигнутом. Чемберлен, Даладье и другие западные лидеры использовали политику умиротворения, заплатив за это чудовищную цену», — пишет почетный профессор права Таллинского университета Рейн Мюллерсон.

Как считает российский историк Олег Будницкий, после Мюнхенского соглашения небольшие страны Восточной и Центральной Европы перестали верить, что Англия и Франция — надежные союзники, а некоторые из этих стран начали ориентироваться на Германию.

«Мюнхен продемонстрировал Сталину, что с ним в европейской политике не считаются, усилил его подозрительность в отношении западных демократий и побудил искать другие пути обеспечения безопасности СССР, — отмечает Будницкий. Это привело Москву к решению подписать соглашение с Гитлером, именуемое обычно пактом Молотова — Риббентропа. Несомненно, это соглашение было одним из последствий Мюнхена».

Фото: Mikhail Mikhaylovich Kalashnikov/Public Domain/wikipedia/commons Нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов подписывает договор о дружбе и границе с Германией. Среди присутствующих: И.В. Сталин, переводчик МИД В.Н. Павлов, немецкий дипломат Г. Хильгер

У Чехословакии был один из лучших в мире заводов по производству вооружений, что очень помогло потом Германии переоснастить собственную армию. Например, треть танков, использованных Германией в боях против Франции в 1940 году, поступила с этих захваченных объектов, пишет французский историк Пьер Каке в книге «Колокол измены».

Отношение Москвы к Мюнхенскому соглашению

Подписание сделки дополнительно оттолкнуло Советский Союз от Запада, поскольку убедило Сталина в том, что Франция и особенно Англия — это в первую очередь антикоммунистические государства, не заинтересованные в реальном сдерживании нацистов. Они лишь хотели направить гитлеровскую агрессивную энергию на восток. Сталин пришел к выводу, что полагаться на Запад в поединке с Гитлером дальше нельзя. Кстати, и в Берлине не верили, что Лондон и Париж выполнят свои обещания перед союзниками в Центральной Европе. Так считает Томас Чайлдерс, историк из Пенсильванского университета, США.

Хотя СССР предлагал в тот момент помощь Чехословакии в 1938 году, в частности — ввести свои войска, если Польша предоставит коридор (Варшава отказалась это делать), в целом позиция Москвы была довольно осторожной. На это указывает инструкция наркома иностранных дел Максима Литвинова, направленная полпреду в Праге Сергею Александровскому:

«Конечно, мы чрезвычайно заинтересованы в сохранении независимости Чехословакии, в торможении гитлеровского устремления на юго-восток, но мы без западных держав вряд ли можем что-нибудь существенное предпринять, а последние не считают нужным добиваться нашего содействия, игнорируют нас и между собой решают все, касающееся германо-чехословацкого конфликта. Нам неизвестно, чтобы сама Чехословакия когда-либо указывала своим западным „друзьям“ на необходимость привлечения СССР», — писал Литвинов.

Фото: RIA Novosti archive, image/ Vladimir Grebnev / CC-BY-SA 3.0/wikipedia/commons Народный комиссар по иностранным делам СССР М.М. Литвинов

По мнению наркома, в этих условиях Москве не было смысла выступать публично с критикой действий Англии и Франции. Это значило бы вызвать обвинение в нашем стремлении сорвать «мирную акцию» Лондона и Парижа и не принесло при этом никакой пользы Чехословакии.

Хроника последствий Мюнхенского сговора

1 октября — Германия вводит войска в Судетскую область Чехословакии.

7 октября — Чехословакия предоставляет автономию Словакии.

8 октября — Прага предоставляет автономию Подкарпатской Руси (Закарпатье с городами Ужгород, Мукачево и так далее).

2 ноября — Венгрия присоединяет Закарпатье.

15 марта 1939 года — Германия захватывает оставшиеся земли Чехии, создав на них «протекторат Богемия и Моравия».

19 марта — СССР заявляет, что не признает оккупацию Чехословакии.

23 марта — Литва уступает Германии город Мемель (Клайпеда), где проживало много этнических немцев.

3 апреля — Гитлер отдает своим генералам распоряжение готовить нападение на Польшу.

Что говорили политики сразу после заключения Мюнхенской сделки

Сам Чемберлен, заключив сделку с Гитлером, так оправдывал свое решение в публичной речи: «Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны».

Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe/Public domain/wikipedia/commons Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен комментирует и демонстрирует англо-германскую декларацию (резолюцию) Мюнхенского соглашения

Будущий премьер-министр, а на тот момент — рядовой член парламента Уинстон Черчилль по возвращении Чемберлена из Мюнхена заявил: «Вам был предоставлен выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие, — и у вас будет война».

Сталин был более лаконичен: «Можно подумать, что немцам отдали районы Чехословакии как цену за обязательство начать войну с Советским Союзом».

Президент Чехословакии Эдвард Бенеш заявил, обращаясь к Англии и Франции: «Это катастрофа для нас, которую мы не заслужили. Мы подчиняемся и пытаемся обеспечить мирную жизнь нашей нации. Я не знаю, выиграют ли ваши страны от решения, принятого в Мюнхене. Но мы, конечно, не последние, это коснется и других».

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