https://static.news.ru/photo/79071cda-704a-11ea-9449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп рассказал о новом решении правительства страны в условиях распространения коронавируса. Карантин на территории государства будет продлён на две недели.

Ограничения будут сняты 15 апреля, а не 31 марта, как планировалось изначально, передаёт BFMTV. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, а также магазины (кроме продуктовых и аптек).

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке «важной инициативы» по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Новые меры он анонсировал после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие экономические проблемы во Франции. Он призвал общество «противостоять беспрецедентному финансовому кризису» и попросил всех, кто находится в группе риска, соблюдать меры по карантину.