ЕС идет ва-банк: сколько доходов отобрали у России, смогут ли отнять активы

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Совет ЕС утвердил решение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине. Как будет работать изъятие доходов, сколько могут отнять у РФ, есть ли опасность, что Европа захватит российские активы?

Как будет работать отъем доходов от активов России в Европе

Совет Европы объявил, что центральные депозитарии, в распоряжении которых находятся суверенные активы и резервы России объемом более €1 млн, будут направлять прибыль, накопленную с 15 февраля 2024 года. Эти суммы пойдут на военную поддержку Украины.

Накопленная прибыль с замороженных активов будет перечисляться в пользу Украины раз в два года. 90% денежных средств будут направлены в Европейский фонд мира, еще 10% — на реализацию программ по поддержке Украины и восстановлению оборонной промышленности Евросоюза. Кроме того, депозитариям разрешается удерживать около 10% полученной от активов прибыли «для соблюдения требования к уставному капиталу и управлению рисками». Размер доходов, которые следует перечислить, будет рассчитываться раз в год, первый раз — до 1 января 2025 года.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе «достигли консенсуса» по использованию доходов от российских активов. Позднее это предложение согласовали послы ЕС. В Брюсселе считают, что Украина может получить первый транш до конца 2024 года.

Сколько доходов России хотят отдать Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский уточнил, что только в 2024 году сумма доходов от российских активов может составить около €3 млрд.

По итогам 2023 года европейский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных российских активов, отчитался о получении дохода в размере €4,4 млрд, а с начала этого года заработал еще €1,6 млрд. По оценкам Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

При этом доходы, которые хочет отобрать Евросоюз, могут остаться в Европе: США предложили не передавать их Украине, а предоставить Киеву кредит под залог доходов от российских активов. Так Украина сможет получить $50 млрд помощи уже летом 2024 года. Bloomberg сообщил, что Германия согласилась поддержать предложение Вашингтона.

Может ли ЕС захватить активы России, чем это грозит мировой финансовой системе

Всего после начала военных действий на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. Минфин России в 2022 году оценивал объем заблокированных активов примерно в $300 млрд. Москва считает попытки ЕС «присвоить» российские активы «воровством».

Эксперты в Евросоюзе и США предупреждали, что международное право не предусматривает возможности захватить доходы другого государства. В Кремле подчеркивали, что конфискация российских активов станет «гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат».

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Исследовательский центр Global Intelligence Services, который базируется в Лихтенштейне, перечисляет следующие риски, связанные с конфискацией российских активов:

конфискация активов была бы «возможна и даже допустима», если бы Запад принимал непосредственное участие в боевых действиях против России. Однако США и Европа настаивают, что это не так, и тогда конфискация становится серьезной правовой проблемой;

GIS отмечает, что 90% мировых резервов хранятся в валютах стран, население которых не превышает 8% от населения Земли. Так сложилось, поскольку надежность этих валют обеспечивалась стабильностью правовых систем этих стран, которые в том числе полностью несовместимы с произвольной конфискацией чужих активов;

кроме того, конфискация в первую очередь подорвет надежность евро — валюты, в которой в основном хранятся российские активы; а это усилит «англо-саксонские валюты», чего вряд ли хотят лидеры ЕС;

и наконец, когда граждане ЕС увидят, что власти могут «просто взять» чужие деньги, чтобы решить насущные проблемы, они будут требовать этого снова и снова.

Чем может ответить Россия

Автор Telegram-канала Win/Win считает, что РФ не обязательно спешить с ответом на присвоение дохода от российских активов.

«Ответ на передачу дохода от замороженных российских активов не будет быстрым. Он будет небыстрым и асимметричным. Не только сопряженным с конфискацией европейских активов внутри РФ, но и со многими другими мероприятиями, которые окажут существенное воздействие на целостность европейского пространства и раскол в его политическом сегменте. И да, хорошей тебе Олимпиады, Макрон», — написал автор канала.

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