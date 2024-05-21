Германия поддержала идею США по замороженным российским активам Bloomberg: ФРГ поддержала план США по передаче российских активов Киеву

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Германия готова поддержать план США по передаче Киеву будущих доходов от замороженных российских активов, сообщает Bloomberg. По данным издания, это может стать «решающим шагом» к обеспечению нового пакета помощи для Киева. Кроме того, это обеспечит участие Вашингтона в поддержке Киева даже если президентский пост после выборов в ноябре этого года займет Дональд Трамп, выступающий против финансирования Украины.

США предложили странам «Большой семерки» кредитовать Киев под гарантии прибыли с заблокированных российских активов. В Вашингтоне считают, что при одобрении этого плана Украина получит $50 млрд уже этим летом. Однако немецкие официальные лица сомневаются, что Киев сможет использовать эти деньги в этом году, пишет издание.

Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что конфискация замороженных российских активов Западом может подорвать мировую валютную систему. По ее словам, подобные решения должны принимать исключительно соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский считает, что российские активы в Европе не могут быть изъяты, поскольку это противоречит европейскому законодательству. Он напомнил, что собственность для европейцев священна, однако налоги с прибыли от нее могут пойти в бюджеты Бельгии и Люксембурга.