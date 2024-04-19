Саммит G7: что требуют от России, что говорят про Украину и «Крокус Сити»

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы МИД стран «Большой семерки» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и ЕС)

Москва может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили страны «Большой семерки» по итогам встречи глав МИД в Италии. Чего они требуют от России, будут ли возвращать российские активы, что говорят про Украину?

Чего требуют страны G7 от России

Главы МИД стран «Большой семерки» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и ЕС) завершили встречу, которая проходила в итальянском Капри. По итогам встречи было принято обращение к России, от которой западный мир требует «закончить конфликт на Украине уже сегодня».

«Мы требуем, чтобы Российская Федерация незамедлительно, полностью и без предварительных условий вывела все свои военные силы и оборудование из признанных международным сообществом пределов Украины», — гласит текст заявления.

По итогам встречи в Италии было принято решение ввести дополнительные санкции против любых стран, сотрудничающих с Россией. В число таких вошли Китай, Иран, Белоруссия и Северная Корея. Отдельно было принято заявление, в котором они осудили Пекин за экономическое сотрудничество с Москвой.

Что говорит «Большая семерка» про конфискацию активов России

Страны G7 намерены будут держать все российские зарубежные активы замороженными «до тех пор, пока Россия не заплатит за причиненный ущерб».

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press Дэвид Кемерон и Анналена Бербок в итальянском Капри

При этом Запад намерен продолжать работу над использованием замороженных российских активов в интересах Украины, но так, чтобы это было в соответствии с законами и международным правом. К Апулийскому саммиту, который пройдет на итальянском курорте Борго Эгнация 13–15 июня, страны «Большой семерки» намерены подготовить предложения «по всем вариантам», которые позволят передать замороженные российские активы Украине.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия даст решительный ответ на попытки конфискации своих активов. Она напомнила, что в РФ достаточно западных средств, которые могут быть изъяты в качестве симметричной меры.

«Церемониться никто не собирается», — подчеркнула Захарова.

Что «Большая семерка» собирается дать Украине

По итогам встречи в Италии страны G7 повторили заявления о «поддержке права Украины на самозащиту». «Семерка» намерена увеличить военную помощь Киеву, в том числе наращивая производства снарядов и снаряжения для передачи ВСУ.

«Мы приложим все усилия для продолжения военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической и развивающей помощи Украине и ее народу. Мы приветствуем решение ЕС предоставить Украине €50 млрд помощи и создать Фонд помощи Украине в размере €5 млрд, а также оперативную помощь Японии и Канады для поддержки бюджета Украины в первом квартале 2024 года. Мы призываем наших международных партнеров оказать еще больше помощи», — объявили западные дипломаты.

Фото: Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что говорят в G7 о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити»

В принятом заявлении страны G7 отдельно остановились на вопросе причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Большая семерка» отказалась признавать доводы России о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити» и призвала Москву «прекратить использовать эту трагедию для дезинформационной кампании против Украины». G7 настаивает, что ответственность за атаку несет террористическая организация «Исламское государство» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).

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