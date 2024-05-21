Евросоюз принял решение по российским активам в пользу Украины Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Киеву

В Евросоюзе одобрили использование доходов от заблокированных на территории объединения активов Центробанка России для помощи Украине, сообщил в социальной сети Х (Twitter) глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, большая часть этих средств пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины.

До трех миллиардов евро только в этом году, 90% пойдет на армию Украины, — отметил чешский министр.

По словам Липавского, Россия «должна Заплатить» за нанесенный Украине ущерб.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американские власти намерены использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что Вашингтон работает над тем, чтобы передать их Украине, в том числе с партнерами по объединению «Большой семерки».