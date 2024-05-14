В Белом доме вновь пригрозили конфисковать замороженные активы РФ Власти США применят полученные от конгресса полномочия для изъятия активов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Соединенных Штатов намерена использовать полученные от Конгресса США полномочия для конфискации замороженных активов Российской Федерации, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев. Он отметил, что Вашингтон работает, чтобы передать российские активы Украине.

По словам чиновника, США хотят, чтобы замороженные активы РФ были использованы «на благо Украины». Для этого страна работает с партнерами по объединению G7, отметил госсекретарь.

Ранее Блинкен заявил о необходимости перевода помощи Киеву на устойчивый уровень. По его словам, у Вашингтона есть план, который позволит Украине перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности». Он отметил, что Вашингтон и Киев работают с широкой сетью партнеров по реализации этого плана.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. По его словам, поездка проходит на фоне нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией. Он добавил, что Россия не намерена отказываться от своих целей.