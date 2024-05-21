В Европе раскрыли, когда Киеву станут доступны €3 млрд российских денег Глава МИД Бельгии: €3 млрд из активов России будут доступны Киеву к июлю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уже к июлю Киеву будут доступны порядка €3 млрд из российских активов, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это произойдет после утверждения решения об использовании доходов от замороженных в Европе денег РФ на военную помощь Украине.

Эта долгая работа, которая наконец завершилась и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка €3 млрд, — сказала она.

Ранее стало известно, что Германия готова поддержать план США по передаче Киеву будущих доходов от замороженных российских активов. Отмечается, что это может стать «решающим шагом» к обеспечению нового пакета помощи для Киева. Кроме того, это обеспечит участие Вашингтона в поддержке Киева, даже если президентский пост после выборов в ноябре этого года займет Дональд Трамп, выступающий против финансирования Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого заявил, что американские власти намерены использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что Вашингтон работает над тем, чтобы передать их Украине, в том числе с партнерами по объединению «Большой семерки».