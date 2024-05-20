Наши активы изъяты не будут, это противоречит европейскому законодательству. Максимум, о чем может идти речь – о налогах с прибыли, которые Euroclear (международный депозитарий - NEWS.ru) будет платить в бюджеты Бельгии и Люксембурга. Там прибыль именно в налогах, поэтому, что-то и возможно. Что активы, что прибыль изъять нереально, потому что это собственность, а она для европейцев якобы священная. Если же они пойдут напропалую, то это нанесет сокрушительный удар по доверию инвесторов, они будут вынуждены бежать. (Соединенные - NEWS.ru) Штаты добиваются того, чтобы инвесторы сбежали из ЕС и переместились к ним. Если бы у них была возможность конфисковать наши активы, они бы давно это сделали, но это невозможно, — говорится в сообщении.