https://static.news.ru/photo/65fb0fa2-719e-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Бывший глава Министерства промышленности Франции Патрик Деведжян умер от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Ему было 75 лет. Он также занимал должность председателя совета департамента О-де-Сен. Сердце политика остановилось в ночь на 29 марта.

Патрик Деведжян, бывший министр, глава департамента О-де-Сен, госпитализированный после положительного анализа на COVID-19, скончался, — пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Во всём мире COVID-19 заразились свыше 670 тысяч человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В этот же день стало известно, что в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции. 270 новых случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ, всего в стране 1534 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из столичных клиник скончался пациент с подтверждённым диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус. Ему было 90 лет.