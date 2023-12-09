«Сроки получат все»: сколько дел возбудили после расстрела в брянской школе Второе уголовное дело завели на отца школьницы-убийцы из Брянска

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Отец школьницы, расстрелявшей одноклассников в брянской гимназии № 5, стал фигурантом второго уголовного дела. Сколько дел возбудили после убийства и самоубийства в школе и какие новые подробности инцидента стали известны?

Сколько возбудили уголовных дел

Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщил, что в отношении отца девочки Алины, которая 7 декабря расстреляла одноклассников из дробовика, возбудили второе уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) — следствие полагает, что на школьницу могли повлиять отношения с отцом. Ранее в отношении Дмитрия Афанаскина было возбуждено дело по ст. 224 УК РФ за небрежное хранение оружия, повлекшее смерть двух и более лиц.

Мужчина предварительно признал себя виновным в небрежном хранении оружия, однако категорически отрицает доведение до самоубийства, сообщает Telegram-канал SHOT.

На текущий момент в отношении лиц, причастных к убийству и самоубийству в брянской гимназии № 5, возбуждено пять уголовных дел: по статьям 105 (убийство), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц), 224 и 110 (в отношении отца девочки) и 239 (халатность, повлекшая смерть двух лиц).

По ст. 238 УК РФ намерены привлечь гендиректора Сергея Поддубного и школьную охранницу Галину Черткову из ЧОО «Агентство Экскалибур». Их отправили в СИЗО на два месяца. Подозреваемую в халатности замдиректора гимназии № 5 Ларису Католикову, которая отвечала за работу металлоискателей, также задержали. Директора Галину Сауткину вызывали на допрос, однако отпустили под обязательство о явке.

Какие подробности стали известны

С момента убийства следствие и СМИ выяснили ряд подробностей трагедии, произошедшей в брянской школе. Мотивы девочки Алины остаются неизвестными. Однако стало известно, что она получила доступ к оружию, найдя ключ к сейфу.

Фото: t.me/sledcom_press

Местные СМИ узнали от матери школьницы, что несколько дней перед убийством она вела себя странно, была очень молчаливой и отстраненной. Утром 7 декабря она отказалась от завтрака и, уходя, сказала матери последние слова: «Не вой». При этом соседи Афанаскиных характеризуют семью исключительно положительно.

Также стало известно, что металлоискатель на входе в гимназию был отключен из-за того, что сотрудники школы подключали новогоднюю гирлянду.

Учитель физкультуры гимназии № 5 Максим Корабец рассказал msk1, что девочка, погибшая в результате стрельбы, была жива еще не менее 25 минут, однако скорая помощь приехала лишь через 40 минут с момента вызова. Полицейские прибыли гораздо быстрее, однако ничем не могли помочь.

По данным Telegram-канала SHOT, вскоре после убийства в брянской гимназии в Сети активизировалась сетка каналов с призывами школьников к «деструктивным действиям» с различными незаконными инструкциями. Заранее созданные каналы превратили в «группы-переходники», которые распространяют незаконную информацию. Каналы, как выяснил SHOT, были зарегистрированы на украинские телефонные номера, а в некоторых публиковались сообщения на украинском.

Как реагируют власти

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что родителям убитой стрелком девочки выплатят 1 млн руб., а родители других пострадавших детей получат по 300–500 тыс. руб.

«Наш долг — поддержать тех, кто пострадал», — заявил губернатор.

Общественники из движения «Зов народа» обратились к Богомазу с призывом дать учительнице биологии Офеле Мкртчян, которая защищала детей, медаль «За спасение погибавших» и квартиру. Однако сама учительница призвала СМИ не делать из нее героиню, а также призналась, что практически ничего не могла сделать во время трагедии.

Что рассказал юрист

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru предположил, что второе уголовное дело в отношении отца девочки, взявшейся за ружье, было возбуждено в связи с широким общественным резонансом после трагедии. Он отметил, что небрежное хранение оружия считается преступлением небольшой тяжести и наказание — до двух лет колонии — могло быть только условным.

«Предположу, что вменение отцу ребенка дополнительных статей — это реакция на общественное возмущение, чтобы можно было отчитаться в СМИ, что отцу грозит огромный реальный срок», — указал Салкин.

Юрист считает, что в первую очередь за безопасность детей отвечают директор гимназии и ее заместитель, а не сотрудники охраны.

Фото: t.me/sledcom_press

«Но в связи с резонансом по делу я бы предположил, что реальные сроки получат все», — констатировал юрист.

В разговоре с NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев рассказал, что может грозить директору школы.

«С учетом того, что в стенах управляемого ей заведения произошла травля со столь трагическими последствиями, то ответственность по статье „Халатность“ видится более чем вероятной, но, опять же, вряд ли будет применен максимальный срок лишения свободы. Он вообще очень редко применяется», — отметил эксперт.

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