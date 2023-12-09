Стало известно, как брянская школьница получила доступ к оружию отца SHOT: брянская школьница нашла ключ от сейфа отца и забрала из него ружье

Фото: t.me/sledcom_press

Отец школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5, рассказал на допросе, что его дочь нашла ключ от сейфа, в котором лежало оружие, пишет Telegram-канал SHOT. По словам, он не заметил пропажи ружья.

Как отмечает канал, отцу 14-летней Алины, которая также погибла во время трагедии, грозит до 17 лет лишения свободы. Сообщается, что на судебном заседании отец девочки расплакался. Мужчина рассказал, что дочь и ее сестра-близнец вручили ему подарки на день рождения, ничего не предвещало беды.

Задержанный работал в ЧОПе и увлекался охотой. Он научил девочку обращаться с помповым ружьем «Бекас-3», которым его дочь убила одноклассницу и серьезно ранила еще пятерых детей.

Фотография окровавленного оружия ранее была опубликована в Сети. Отмечалось, что подростку удалось пронести дробовик в школу, поскольку на входе в учебное заведение не было рабочих рамок металлоискателя.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.