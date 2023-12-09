Главу охранного агентства арестовали по делу о стрельбе в брянской гимназии Главу ЧОО «Эскалибур» арестовали до 6 февраля после стрельбы в брянской гимназии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд города Брянска заключил под стражу директора ООО «ЧОО Агентство Эскалибур» по делу о стрельбе в гимназии № 5, сообщила объединенная пресс-служба судов. Мужчина арестован до 6 февраля. Следствие считает, что по вине охранного предприятия одна из учениц школы смогла пронести в здание охотничье ружье и открыть огонь по одноклассникам.

По версии органов следствия, С.В. Поддубный, являясь генеральным директором ООО «ЧОО Агентство Эскалибур», предоставляющего услуги по обеспечению охраны и безопасности на территории и в здании МБОУ «Гимназия № 5», не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников. <...> Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 г., — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что против отца девочки-стрелка, возбудили еще одно уголовное дело. По данным канала, кроме небрежного обращения с огнестрельным оружием, его подозревают в доведении до самоубийства. Канал со ссылкой на следствие указал, что на трагические события в гимназии могли повлиять взаимоотношения стрелявшей девочки с родителем. По информации канала, мужчине уже предъявили обвинения по указанным статьям.

Трагедия произошла 7 декабря на уроке биологии. Восьмиклассница пронесла в учебное заведение дробовик и открыла огонь по одноклассникам. Следственный комитет России опубликовал кадры из гимназии, где правоохранители проводили осмотр места происшествия. В результате трагедии погибли два человека, включая стрелявшую.