Семьям погибшей и пострадавших в брянской школе пообещали выплаты Богомаз: семье погибшей при стрельбе в школе выплатят 1 млн рублей

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

Семья девочки, погибшей в результате стрельбы в брянской школе, получит 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Родителям пострадавших учеников будет выплачено по 300–500 тысяч рублей.

1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тыс. рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тыс. — ранения легкой степени, — написал Богомаз.

Врачи все еще оказывают помощь пострадавшим, добавил губернатор. К реабилитации детей привлечены квалифицированные психологи, а правоохранительные органы принимают все возможные меры во избежание повторения трагедии, отметил Богомаз, выразив слова поддержки школьникам и их родителям.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик и открыла огонь по одноклассникам. В результате трагедии погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.

Ранее сообщалось, что охраннице школы была избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста. В суде женщина рассказала, что в школе не было рамок металлоискателя.