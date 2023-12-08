Спасшей детей в Брянске учительнице предлагают подарить квартиру Общественники призвали наградить учительницу, спасшую школьников в Брянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественники движения «Зов народа» направили губернатору Брянской области Александру Богомазу обращение, в котором просят вручить учительнице биологии Офеле Мкртчян медаль «За спасение погибавших» и квартиру, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, когда 14-летняя вооруженная дробовиком девочка ворвалась в класс, учительница заграждала собой детей, спасая их от огня.

Считаем, что данный героический поступок, совершенный под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрен, — приводит канал слова из текста обращения.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в минувший четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о задержании гендиректора охранного предприятия, отвечавшего за обеспечение безопасности гимназии № 5 в Брянске. Также была задержана 51-летняя охранница гимназии. Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы сроком на 10 лет.

Авторы SHOT ранее написали, что отцу 14-летней девочки грозит два года заключения в колонии. По данным канала, в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух или более лиц».