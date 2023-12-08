Отцу расстрелявшей детей девочки в Брянске грозит тюремный срок SHOT: отцу напавшей на гимназию в Брянске девочки грозит два года колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что отцу 14-летней девочки, расстрелявшей из дробовика учащихся гимназии № 5 в Брянске, грозит два года заключения в колонии. По данным канала, в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух или более лиц»).

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в минувший четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

По словам представителей пресс-службы МЧС РФ, двух пострадавших доставили вертолетом в Москву, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи отмечают, что подростки перенесли полет удовлетворительно.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о задержании гендиректора охранного предприятия, отвечавшего за обеспечение безопасности гимназии № 5 в Брянске. Также была задержана 51-летняя охранница гимназии. Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы сроком на 10 лет.