Адвокат рассказал, что грозит директору гимназии в Брянске Адвокат Исаев: директора брянской гимназии могут осудить по статье о халатности

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Директора брянской гимназии № 5, в которой одна из учениц восьмого класса открыла стрельбу по одноклассникам, могут привлечь к ответственности по статье о халатности, заявил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев. По словам адвоката, назначение максимального срока лишения свободы для женщины маловероятно.

Доведение до самоубийства несовершеннолетнего карается лишением свободы сроком от восьми до пятнадцати лет. Весьма сомнительно, что отец получит максимальный срок, особенно если он ранее не судим. Что касается директора школы, то с учетом того, что в стенах управляемого ей заведения произошла травля со столь трагическими последствиями, то ответственность по статье «Халатность» видится более чем вероятной, но опять же, вряд ли будет применен максимальный срок лишения свободы. Он вообще очень редко когда применяется, — отметил эксперт.

Трагедия в учебном заведении произошла 7 декабря на уроке биологии. 14-летняя школьница пронесла в гимназию ружье в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую.

9 декабря суд отправил охранницу брянской гимназии № 5 Галину Черткову под арест на два месяца. Женщина говорила в суде, что не могла заметить оружие у восьмиклассницы, которая впоследствии убила сверстницу и покончила с собой.

В отношении отца девочки Дмитрия Афанаскина возбудили два уголовных дела по статьям о доведении до самоубийства и небрежном хранении оружия. Девочка заполучила дробовик родителя, открыв его сейф, после чего отправилась с ним в школу.