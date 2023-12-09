Второе уголовное дело завели на отца устроившей стрельбу в Брянске Дело о доведении до самоубийства завели против отца девочки-стрелка из Брянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второе уголовное дело о доведении до самоубийства возбудили в отношении Дмитрия Афанаскина, являющегося отцом школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5, передает ТАСС. По словам судьи, обвиняемый отказался от дачи показаний, свою вину он также не признал. В отношении него также заведено дело о небрежном хранении оружия.

По пункту «а» ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства) <...> вину не признал, от дачи показаний отказался, — сказал судья.

9 декабря суд отправил охранницу брянской гимназии № 5 Галину Черткову под арест на два месяца. Женщина говорила в суде, что не могла заметить оружие у восьмиклассницы, которая впоследствии убила сверстницу и покончила с собой.

Юрист Михаил Салкин ранее выразил мнение, что все фигуранты дела о брянском шутинге получат реальные сроки. Он не исключил, что ответственность за обеспечение безопасности учеников могут переложить с директора и заместителя школы на работников подрядной охранной организации.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.