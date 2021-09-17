Стали известны сроки снижения цены на красную икру в России
Сона Рустамова
Сона Рустамова
15:29, 18 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Цены на икру горбуши и других лососёвых рыб будут снижаться в России в течение одного-полутора месяцев, сообщил «Российской газете» глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. По его словам, это связано с тем, что в этом году выловлено более 510 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это на 90% больше показателей прошлого года.
Надо просто принимать во внимание, что это не происходит в одночасье. Путина закончилась, но производство ещё продолжается, — сказал Шестаков.
Такие показатели обеспечат дальнейшее снижение цен. Он также отметил, что оптовые цены на икру уже упали на 10%. Однако прямой взаимосвязи между ценой производителя и ценой в магазине не существует.
Ранее стало известно, что в России подорожали красная икра и рыбная продукция. По состоянию на начало августа цена на икру поднялась на 1,4%. Рыба подорожала на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи же красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%, в то же время повысились продажи заменителей красной икры.