Стали известны сроки снижения цены на красную икру в России

Цены на икру горбуши и других лососёвых рыб будут снижаться в России в течение одного-полутора месяцев, сообщил «Российской газете» глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. По его словам, это связано с тем, что в этом году выловлено более 510 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это на 90% больше показателей прошлого года.

Надо просто принимать во внимание, что это не происходит в одночасье. Путина закончилась, но производство ещё продолжается, — сказал Шестаков.

Такие показатели обеспечат дальнейшее снижение цен. Он также отметил, что оптовые цены на икру уже упали на 10%. Однако прямой взаимосвязи между ценой производителя и ценой в магазине не существует.