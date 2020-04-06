Сахар подорожал в марте почти на всей территории РФ

https://static.news.ru/photo/319b29e0-780b-11ea-a5b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на сахар-песок в марте выросли практически во всех субъектах Российской Федерации. Подорожание в среднем составило 13,5%.

Наибольший рост цен на сахар зафиксирован в Чувашской Республике и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно. В то же время было отмечено снижение цен на этот продукт в Магаданской области (на 1,8%) и Якутии (на 1,1%).

Также заметно подорожала и гречневая крупа — в среднем на 6,2%. Более чем в трёх десятках регионов рост цен составил 7% и более. В числе лидеров вновь оказался Алтайский край — 13,7%, а наиболее существенное подорожание — 13,8% — отмечено в Башкортостане.

Кроме того, цены повысились на охлаждённых и мороженных кур, свинину, мясные консервы, рыбу, соль, горох, фасоль и ряд других продуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Продукты с длительным сроком хранения пользовались в марте повышенным спросом у на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса и в ожидании введения режима повышенной готовности в регионах из-за распространения COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в ФАС стали поступать жалобы из-за роста цен на имбирь, лимоны и чеснок. Спрос на эти продукты заметно увеличился, поскольку они якобы помогают победить коронавирус.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи.